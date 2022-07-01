【糧荒恐加劇】俄限出口氨基酸飼料和大米至年底

踏入下半年，糧食危機依舊嚴峻！俄羅斯農業部發表最新聲明，從7月1日至12月31日，將暫時限制出口氨基酸飼料和大米。當局解釋，該決定目的是為確保俄羅斯糧食安全，保證該國這些產品價格穩定及支持畜牧業和加工行業。據悉，這些氨基酸是屬於農場牲畜所必需的重要飼料。

據外媒報道，俄羅斯總統普京在談及世界糧食問題時表示，西方集團執行錯誤的經濟路線，破壞全球農業生產的穩定，對俄羅斯和白羅斯的化肥供應進行限制，阻礙了俄羅斯糧食出口。他強調，恢復被制裁打亂的供應鏈極其重要。

正因飼料短缺，據報歐美已達成共識，將努力減少使用生物燃料來削弱食品通脹，例如玉米等用作燃料的比例將會被下調，變相增加食用油的供應，故拖累在馬來西亞交易的棕櫚油價格由5月創下每噸逾7,000美元的歷史新高，累瀉至周五(1日)約4,715美元，單日跌逾4%，重返年初時水平。事實上，馬來西亞相關出口已見疲弱，據船運機構調查顯示，上月棕櫚油出口量較5月減少一成。

然而，飼料價格高企足夠令內地生豬價追落後，於4月初開始持續大漲，上季升幅高達五成。從內地各地生豬現貨報價顯示，每公斤價格已漲到18至20元人民幣(下同)，較4月初12元升50至67%，於上月28日更出現單日升1.12元，為近一年最勁幅度。有分析認為，豬價重納升軌是因飼料成本上漲，尤其海外豆粕價格升幅十分明顯，導致上月起出欄成本按月顯著增加至每公斤18元左右。業內人士表示，生豬價格從底部開始回升預示新周期到來，下半年生豬養殖產業大概率開啟盈利模式。