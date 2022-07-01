內房6月回暖　惟上半年僅9企銷售破千億元人民幣

房地產研究機構克而瑞數據顯示，上月內地百強房企上月實現銷售操盤金額7,329.7億元人民幣(下同)，按月大幅增長61.2%，惟上半年百強房企累計銷售操盤金額仍按年跌50.3%，至3.05萬億元。

該機構表示，在公開披露年度目標的規模上市房企中，多數企業截至6月底的目標完成率不足40%，有近半數企業甚至不足30%。即使今年大部分房企已選擇不公開披露目標，或已主動下調全年目標，房企半年業績完成情況仍遜預期，下半年貨值供應、銷售去化壓力增加。

然而，隨着地方出招救市，樓市有望逐步回穩，成交整體料好於上半年，惟各地復甦進度不一，市場需求及購買力明顯透支的三、四線城市，仍需時間迎來真正企穩復甦。

另外，中指院報告顯示，今年上半年百城新建住宅均價累計升0.15%，較去年同期收窄1.55個百分點；百城二手住宅均價累計漲幅亦收窄2.39個百分點，至0.17%。

單計上月，百城新建住宅均價為每平方米1.62萬元，按月及按年分別漲0.04%及0.88%，後者較前月收窄0.32個百分點。百城二手住宅均價為每平方米1.6萬元，按月跌0.02%，按年則升0.87%，後者漲幅亦收窄0.52個百分點。