風暴無阻入市　新盤及二手樓下半年皆開齋

同時，由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，亦以471萬元售出6樓C室，實用面積216方呎，開放式間隔，呎價約21,806元。

信和置業執行董事田兆源表示，是日有準買家無懼風雨仍到展銷廳參觀示範單位，該盤第二輪銷售首日收逾1,800張入票，按加推128伙計，超額認購逾13倍，項目有機會短期內再加推單位。

二手市場方面，有業主減價以求加快出貨。晉誠地產胡卓輝表示，屯門掃管笏上源5B座低層A室，實用面積約445方呎，採兩房連開放式廚房間隔，原本開價約620萬元放售，累減60萬元或近一成後，新近以約560萬元獲上車客承接，呎價約12,584元。原業主於2018年10月以約495萬元一手購入，現轉手帳面獲利約65萬元或約13%。

雖然颱風襲港，但有大型屋苑仍錄得二手交投。中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊剛踏入7月隨即錄得開齋成交，單位為景湖居9座低層B室，實用面積約630方呎，採三房套房間隔，向北望內園，早前開價620萬港元放售，經議價後，最終以約610萬元獲區內年輕分支家庭客承接，折合呎價約9,683元。

原業主於1995年5月以約173.4萬元購入上址，現轉手帳面獲利約436.6萬元，單位升值逾2.5倍。

此外，美聯物業彭文浩表示，尖沙咀港景峯3座中低層E室，實用面積約858方呎，原則採三房連多用途房間隔，現改為兩房，單位向正南，享有維港景色，附有簡約裝修，以約2,108.8萬元成交，折合實用呎價約24,578元。原業主於2005年3月以約888萬元購入，是次轉手帳面獲利約1,220.8萬元，單位升值約1.3倍。