【貨幣洗牌】美元續膺外儲一哥　人幣佔比升　歐日遭冷待

全球貨幣戰持續，各地外匯儲備選用的貨幣出現微妙變化，突顯一些較小型經濟體的貨幣枱頭！國際貨幣基金組織(IMF)最新披露今年首季全球外匯儲備比重，在人民幣國際化步伐加快下，佔比再攀新高，由去年第四季的2.79%升至2.88%，位居全球第5位。美元霸主地位則未被撼動，在全球外儲中佔比為58.88%，按季持平，續居全球央行最大儲備貨幣。值得留意是英鎊、澳元、加元及瑞士法郎使用量顯著增長。

由於全球外儲金額由去年末季12.92萬億美元，降至今年首季12.55萬億美元，故美元外儲佔比雖然按季持平，但實際金額由7.09萬億美元降至6.87萬億美元；人民幣亦由去年第四季的3,372.3億美元回落至3,363.9億美元。歐元及日圓流失量更多，歐元佔比由去年第四季的20.6%跌至20.06%；日圓則由5.5%跌至5.3%。按美元計算，歐元儲備按季跌逾半成至2.34萬億美元；日圓儲備則降近6%至6,256.8億美元。

相反，英鎊儲備按季升0.3%至5,806.2億美元；澳元增1.8%至2,254.8億美元；加元微升至2,873.4億美元；瑞郎更升23%至263.1億美元。包括瑞典克朗、韓圜等其他貨幣則增近3%至3,773.7億美元。

IMF早前已發表報告指出，如今各地央行對非傳統外儲貨幣萌生興趣，使外儲從美元轉到包括瑞典克朗、韓圜、澳元和加元等，直言打敗美元的強者或非主要競爭對手，而是廣泛的替代貨幣。

除上述貨幣外，美國大幅加息正令其他非主流貨幣捱打。其中，菲律賓因加息速度過慢，導致該國貨幣披索沽空創新高，年內披索兌美元已貶值約7%；亞洲第3大經濟體印度，其貨幣盧比因外資不斷撤離及避險情緒蔓延，屢創歷史新低，即使央行不斷動用外儲遏制跌勢也無補於事，盧比昨日下半年開局仍跌0.2%至79.1113的史上最低位。

世界局勢演變令人民幣地位不斷提升，受中俄商品貿易回暖帶動，人民幣兌盧布交易創半年高，據中國外匯交易中心數據，6月在岸外匯市場中，人民幣兌盧布的月度總成交額增至3.21億元人民幣。俄方數據亦顯示6月盧布兌人民幣成交量按月增68%。人民幣匯價在下半年亦有好開始，由官方開出的人民幣中間價昨上調251點子，至6.6863兌每美元；反映內地市場情緒的在岸人民幣收報6.7006。華僑永亨指出，隨着經濟逐漸恢復，市場對人民幣走勢預期亦趨穩，料人民幣匯率短期穩定在6.7水平，即每百港元兌約85元人民幣。

另外，人民銀行昨於公開市場7天期逆回購操作重返100億元人民幣(下同)規模，由於周五有600億元逆回購到期，單日實現淨回籠500億元，惟全周累計仍向市場淨投放3,000億元，創3個月單周新高。

港元方面，受累港美息差擴大，港元匯價近期偏弱，金融管理局總裁余偉文強調，香港貨幣和金融體系仍十分穩健，港元市場交易繼續保持暢順有序，市場流動性充裕，未察覺資金流動異常，亦無迹象顯示有大規模沽空或衝擊港元。

面對全球經濟和金融市場不明朗，他稱，在通脹升溫下，全球各大央行或實施更進取的貨幣緊縮政策；若地緣政治形勢持續惡化，亦會引致資產市場出現較大的波動和調整。若貨幣政策再急速收緊引致債息大升，或為外匯基金中的股票及債券投資帶來嚴峻挑戰。