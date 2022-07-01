亞洲製造業放緩　全球衰退恐年底至

中國次季封城防疫加劇供應鏈壓力，加上俄烏衝突未平息，高通脹招來各地央行加息收水，製造業面對原材料及利息成本皆升雙重夾擊，最新公布的一系列亞洲製造業數據普遍放緩。分析指，在美元強勢下，亞洲貨幣本已受壓，若區內工業活動及貿易數據弱勢持續至今季，年底前全球恐難逃經濟衰退的厄運。

作為全球工業大國的南韓，6月製造業採購經理指數(PMI)由5月的51.8降至51.3，該國作為「全球經濟晴雨表」的貿易數據同樣令人擔憂，6月出口按年雖增長5.4%至577.3億美元，但乃為2020年11月以來、即19個月最慢增速，主因是通脹飆升削弱需求。

禍不單行的是月內南韓發生為期一周的貨車司機罷工，阻礙港口交貨，令汽車總出貨及機械出口分別跌2.7%及11.7%。與此同時，能源價格飆升使該國上月進口按年大增19.4%至602億美元，不但反映貿易逆差達24.7億美元，乃今年1月以來最大，更預示出口成本仍舊高昂。經濟學家已警告，當地供應嚴重短缺和投入成本上升，對整個製造業產出和需求的壓力加大，貿赤恐持續。南韓財政部更不諱言下半年出口條件仍艱難。

除南韓外，同月台灣製造業PMI從5月的50降至49.8，兩年來首次失守50的盛衰分界線；越南製造業PMI則從5月54.7跌至54。泰菲馬國和日本皆表現呆滯。

作為亞太區經濟龍頭的中國則受惠復工復產，6月反映中小型民企的財新中國製造業PMI錄51.7，較5月回升3.6個百分點，扭轉過去3個月收縮的頹勢，並重回擴張區間，為2021年6月以來新高。分析指出，內地經濟6月企穩，且隔離政策有所放寬，相信有助紓緩經濟下行壓力。

不過，鑑於投資與消費信心仍疲弱，加上「動態清零」原則不變，刻下評論中國經濟已走出「新冠周期」言之尚早，一旦下半年復甦步伐遇阻，風險外溢效應將令亞洲以至全球經濟進一步受壓，故第4季將是全球經濟確認陷入衰退的高危期，此前金融市場將率先反映潛在風險而大幅震盪，故投資者宜小心行事，盡量控制槓桿風險。