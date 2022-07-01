荃灣荃景花園上車客趕8號波前入市

颱風「暹芭」襲港下，荃灣荃景花園有上車客趕於8號風球懸掛前入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康山花園1座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，向東北，早前叫價680萬元放盤，減價約52萬元後，以約628萬元成交，折合呎價約10,608元。原業主於1986年以約41.2萬元一手買入單位，現轉手帳面獲利約586.8萬元，單位升值逾14倍。

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九龍區

●美聯物業彭文浩表示，尖沙咀港景峯3座中低層E室，實用面積約858方呎，原則採三房連多用途房間隔，現改為兩房，單位向正南，以約2,108.8萬元成交，折合實用呎價約24,578元。原業主於2005年3月以約888萬元購入，是次轉手帳面獲利約1,220.8萬元，單位升值約1.3倍。

●香港置業許鷹傑稱，利奧坊．曉岸1座高層C室，實用面積約256方呎，一房間隔，向東南，約以月租1.38萬元租出，實用呎租約54元。據悉，業主於2016年5月以約481.5萬元購入上述單位，現享租金回報約3.4厘。

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新界區

●美聯物業李廣順表示，荃灣荃景花園4座中層D室，實用面積約362方呎，兩房間隔，開價510萬元放售，獲上車客垂青。買方擔心打風，故帶備支票提早再約業主傾談，經議價後，趕於8號風球懸掛前，以約497.5萬元成交，呎價約13,743元。原業主於2009年以約154.6萬元購入，現轉手帳面獲利約342.9萬元，單位升值約2.2倍。

●中原伍錦基表示，將軍澳維景灣畔錄得本月首宗成交，16座低層H室，實用面積約600方呎，三房間隔，向西北，新近以約860萬元成交，呎價約14,333元。原業主於2002年5月以約235.1萬元購入，現轉手帳面獲利約624.9萬元，物業升值約2.6倍。

●世紀21奇豐物業張翠珊指，馬鞍山薈晴1座低層A06室，實用面積約427方呎，兩房間隔，單位原叫價810萬元，放盤半年，新近以約755萬元沽出，呎價約17,681元。原業主於2016年11月以約640萬元買入，轉手帳面獲利約115萬元或約18%。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田帝堡城6座中層B室，實用面積約836方呎，三房間隔，座向東北望山景，成交價約1,150萬元，呎價約13,756元。原業主於1998年11月以約404.7萬元購入上址，至今沽售帳面獲利約745.3萬元，單位升值1.8倍。

●中原柯勇表示，將軍澳日出康城MALIBU2B座低層A室，實用面積約801方呎，三房套間隔，另設儲物房，最新以約1,368萬元售出，折合呎價約17,079元。原業主於2018年4月以約1,210萬元購入，現轉手帳面獲利約158萬元，單位升值13%。

●利嘉閣彭錦添透露，青衣海欣花園6座高層B室，實用面積約467方呎，兩房間隔，成交價約660萬元，折合呎價約14,133元。原業主於2000年底以約203萬元購入，持貨約22年，現轉手帳面獲利約457萬元，物業升值約2.3倍。