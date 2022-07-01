歐元區通脹刷新紀錄　對歐央行大幅加息呼聲更高

外媒報道，歐元區通脹飆升至新紀錄，超出預期，且強化了對於歐洲央行應像其他許多央行一樣出台激進加息舉措的呼聲。

在食品和能源成本飆升的進一步推動下，6月歐元區消費者物價指數按年上升8.6%，高於5月的8.1%，同時高於經濟學家預期中值8.5%。過去12個月，通脹有11次超過了預期中值。

數據反映了歐元區19國家庭和企業受到更大的擠壓，法國、意大利和西班牙本周公布的通脹數據均創歷史新高。歐洲第一大經濟體德國的通脹則由於燃油稅下調和公共交通折扣而出現放緩，而這些因素都是暫時的。波羅的海地區的物價增幅超過了20%。

與此同時，在19個歐元區成員國中，有9個國家6月的通脹超過了10%。

雖然歐洲央行7月份即將自10多年以來首次加息，但外界批評稱，在聯儲局加息0.75厘之際，歐洲央行迄今為止卻允許通脹超過2%的目標位。

本周早些時候，立陶宛央行行長Simkus呼籲稱，如果通脹形勢惡化，7月應加息0.5厘。周五(1日)的數據肯定顯示通脹有所惡化。

拉加德本周早些時候在辛特拉發表講話時幾乎沒有暗示願意放棄早前宣布的7月加息0.25厘的計劃。然而，市場或許應當為7月21日會議前，央行官員們發表鷹派立場做好準備。

歐洲央行之後一次會議是9月，如果通脹環境不改善，周五的數據幾乎肯定會為屆時加息0.5厘埋下伏筆。這將使得目前位於-0.5厘的存款利率8年以來首次來到零以上。