傳歐盟完成數碼資產監管框架

雖然加密貨幣市場正掀起一場「雷曼式」的金融風暴，惟未至於完全否定其存在價值，各國更如期推進關於加密資產的監管研究和立法工作，使之在更規範化的框架下發展。其中，據報歐盟委員會、歐洲議會成員、歐盟成員國已於周四就市場監管改革達成共識，根據加密數碼資產市場(MiCA)這一最新法律，歐盟第一次嘗試針對歐盟境內的數碼資產創造一個綜合性的監管框架。

歐洲議會成員Stefan Berger稱，新規將「讓歐盟監管範圍內的加密數碼貨幣市場行為結束類似美國西部史那樣的蠻荒發展，並進入有序發展階段。」

新監管框架令最大加密貨幣交易平台Coinbase躍躍欲試，稱已在為MiCA做準備。該企估計，一旦獲得批准，其加密貨幣服務將得以通行到所有27個歐盟成員國。

雖然上月Coinbase宣布將裁員18%，但最新計劃聘請一名區域經理來監督其歐洲業務，意味該公司主要愈加重視安全和合規等領域的關鍵角色。

美股周四(6月30日)急跌，拖累其他風險資產價格表現，一眾虛擬貨幣受壓，「一哥」比特幣跌穿19,000美元水平，報18,872美元，日內跌逾6%；以太幣挫近7%，報1,022.8美元。

不過，全球首個將加密貨幣比特幣成為法定貨幣的中美洲小國薩爾瓦多，其總統布克萊(Nayib Bukele）宣稱，該國以每枚1.9萬美元的價格購入80枚比特幣，涉資152萬美元(約1,185.6萬港元)，更指「比特幣就是未來」，並感謝其他投資者低價拋售。

有區塊鏈數據追蹤平台統計，薩爾瓦多自去年9月起，平均的購幣價為4.6萬美元，目前已錄帳面損失近56%，即約5,900萬美元。

Oanda Corp.資深市場分析師Edward Moya表示，若環球股市於今年第3季持續動盪，或波及比特幣進一步下挫，甚至有交易員擔心今年低見一萬美元水平。