晶片需求放緩！台積電遭削單　股價勁挫4%

包括美國在內的環球發達經濟體衰退風險急增，終端消費需求日趨疲弱。此前因為晶片荒而大賺一筆的半導體企業，正遇上行業逆風！全球最大晶圓代工廠台積電傳遭客戶削減訂單，股價跌昨日挫4.73%，市值失守1.2萬億元新台幣。記憶體晶片大廠美光科技業績指引更遠遜預期，預示晶片需求將會放緩。

台積電的主要競爭對手三星電子日前開始量產2納米製程工藝晶片後，便有消息指蘋果公司(Apple Inc.)新機出貨目標大減10%，故減少了台積電的晶片訂單。英偉達(Nvidia)亦面臨虛擬貨幣熱潮驟冷，需要延後產品推出；超微半導體(AMD)亦因庫存積壓而大幅減少約兩萬片晶圓訂單。

受行業逆風影響的企業不止台積電，美光科技行政總裁SanJay Mehrotra直言︰「消費者需求及庫存相關的不利因素正在影響整個半導體行業，從而拖累本季度展望。」該企估計，本財季收入中位數為72億美元，遠差過市場預期的91.4億美元；非通用會計準則(Non-GAAP)下的經調整純利估計為1.63美元，同樣遜預期。

除了終端電子消費產品需求大減外，近年急劇增長的數據中心同樣出現需求放緩信號。Mehrotra表示，上一財政季度數據中心相關的收入按年增長逾50%，惟由於其他零件短缺及宏觀經濟問題，因此「有一些客戶希望削減記憶體的庫存。」

業績公告顯示，美光於截至6月2日止一季，收入按年增長16.43%至86.42億美元；淨利潤更是按年大增51.35%至26.26億美元。Non-GAAP淨利潤則為29.39億美元，按年增幅亦達35.25%。惟觀乎其盈利預測，景氣恐怕難以持續。

而在半導體出口大國南韓，5月全國半導體庫存較去年同期大增53.4%，反映全球晶片荒已逐漸消失，庫存積壓已成為迫切要解決的問題。南韓官方統計數據還顯示，5月半導體出貨量放緩，按年僅增長8.9%，為2019年10月以來首次錄得單位數增長。

美國銀行亦下調了今年晶片產業銷售增長預測，由原來的13%大幅減至9.5%；而明年更恐萎縮1%。該行分析師Vivek Arya表示，半導體產業周期每3至4年就會進入下行階段，通常在全球經濟年增長不足3%時發生。