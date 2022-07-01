東京6月核心CPI升2.1%創7年新高　iPhone加價兩成

雖然日圓疲弱，但似乎無助刺激日本出口及製造業。日本6月製造業活動增長放緩，新訂單普遍停滯，產出增長放緩，拖累製造業採購經理指數(PMI)終值按月下滑0.6，至6月的52.7。

調查顯示，新海外訂單連續第4個月出現收縮。即使企業將更高的成本負擔轉嫁予客戶，但投入物價仍處於高位，其上升速度再次快過產出物價，有分析則歸因內地封城打亂了亞太區物流及供應鏈。

有當地企業在調查中表示，成本上升及材料短缺導致生產改善的速度放慢，而新訂單僅錄輕微增長。企業又指，價格和供應壓力上升阻礙製造業活動。另外，日本5月失業率經季調後為2.6%，按月持平。

因汽油價格、電費等能源價格大增，加上日圓急貶、推升進口物價，6月東京核心消費者物價指數(CPI)按年升2.1%，雖然符合預期，但續創7年新高，兼連升10個月。當中，東京能源價格飆漲21.7%，其中汽油價格漲11.1%、電費升22.3%。由於東京核心CPI作為全國物價先行指標，預示未來幾個月日本通脹將會繼續升溫。

另外，由於日圓貶值，日圓兌美元在3個月內更貶約15%，導致日本iPhone售價比大部分地區便宜，為縮窄各地售價差距，蘋果公司(Apple.Inc)日前上調日本官網iPhone和iPad等產品售價，幾乎全線iPhone都調漲售價20%，惟Mac、iPad等其他產品的售價維持不變。外界推測今年秋季發表iPhone 14，日本的售價可能比iPhone 13的售價貴一些。