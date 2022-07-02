東方日報B1：環球股跌　群星嗌撤

數十年一遇的通脹巨獸於下半年仍是困擾全球經濟的頭號挑戰，愈來愈多專家警告衰退將至，亞洲主要經濟體通脹水平雖不及歐美，惟其股市下半年開局表現乏力，反映經濟前景同樣堪憂。「末日博士」魯比尼更警告，全球經濟即將步入滯脹，甚至會出現「滯脹式債務危機」，令環球股市暴跌50%！

全球股市表現欠佳，皆因近期經濟前景迅速惡化。曾成功預測到2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯比尼預言，接下來的衰退將以「嚴重的滯脹式債務危機」而為人所知，即結合了1970年代的經濟滯脹及2008年債務危機的超大型衝擊。

他指出，不論在歐洲或美國，包括商業經濟活動和消費者信心指數等前瞻指標均向下走。一旦經濟出現風險，央行很可能會停止收緊貨幣政策，結果導致由供應因素推動的通脹繼續飆升，繼而形成滯脹。

更重要的是，現時全球債務水平比過去高得多，債務對比本地生產總值(GDP)水平，從1999年的200%到現時已超過了350%。在這種情況下，他認為股災很可能再現。考慮到典型的經濟衰退中環球股市跌幅約35%，他推斷今次「滯脹式債務危機」會令美國及全球股市大跌近五成。

事實上，環球股市於下半年首個交易日已不容樂觀。亞洲股市普遍下跌，其中，內地3大指數全線向下，滬綜指跌0.32%，收報3,387點；深成指下跌0.28%，收報12,860點；深圳創業板指數則跌1.02%，收報2,781點。台灣加權指數跌482點或3.26%，為區內表現最差的市場。日經平均指數收跌1.73%，報25,935點；南韓首爾綜合指數跌1.17%，收報2,305點。值得慶幸的是，越南胡志明指數收市微升一點而力保不失，收報1,198點。

歐洲股市則受累於通脹惡化，繼續尋底。歐元區6月消費價格指數(CPI)按年增8.6%，高過預期，按月增0.5個百分點，續創歷史新高。德國DAX指數周五(1日)曾挫1.25%；法股亦曾跌1.1%；英股亦一度跌0.94%，其後轉升。

電影《沽注一擲》主角原型、著名對沖基金經理貝瑞(Michael Burry)警告，在市場估值調整之下，美股至今的跌浪只過了一半；接下來的企業將面臨盈利萎縮，接力拉動股市向下。他近日提出，經濟衰退或迫使聯儲局貨幣政策再次掉頭，重新走向寬鬆。

最新公布數據顯示，美國經濟表現續受壓，當地6月ISM製造業採購經理指數(PMI)報53，差過預期的54.9，亦是兩年以來最低。美股下半年首個交易日早段亦低開，道指周五曾跌287點，至30,487點；標指跌33點，至3,752點；納指跌106點，至10,922點。

在華爾街打滾逾40年的摩根資產管理投資總監Bob Michele直言︰「目前無疑是我職業生涯中最具挑戰性的時期。」他表示，美國經濟衰退似乎更傾向衰退而不是軟着陸。惟與Burry不同，他認為通脹愈來愈根深柢固，距離央行完成收緊貨策政策尚有很長的距離。

除了華爾街大師外，商界巨頭亦非常擔憂衰退的風險。外媒引述消息指，社交媒體Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格最近於公司內部表示，有必要為經濟衰退作準備，並將今年招聘工程師的目標下調約三成，降到6,000至7,000人。消息正反映了商界的悲觀心態，而企業因為憂慮前景而削減成本、裁員的行動，反過來也會變成經濟下行的壓力。