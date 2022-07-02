美股道指收漲321點　Kohl's下瀉近兩成

美國股市周五(1日)做好，道指收報31,097點，升321點或1.05%；標指收報3,825點，升39點或1.06%；納指收報11,127點，升99點或0.9%。

美國銀行引述EPFR global統計的資金流數據指，在截至6月29日的一周內，約有58億美元撤出了全球股票基金。數據顯示，債券贖回規模為170億美元。過去6個月，全球企業的債券發行規模超過了2020年全年的規模。到目前為止，2022年已有70多宗交易被推遲或取消

繼前日將美國第二季GDP預測值下修0.5個百分點後，野村證券再度將該指標下調0.9個百分點至0.1%。野村證券北美經濟分析師Aichi Amemiya還表示，美國二季度出現技術性衰退的風險正在上升，美國官方承認的經濟衰退或於四季度到來。

美國飛機製造商波音股價升0.88%；該公司的競爭手、歐洲空中巴士集團獲得內地三大航空公司372億美元的訂單，其股價升3.7%。

社交媒體Facebook母公司Meta創始人兼行政總裁朱克伯格警告，將面臨近代史上其中一個最嚴重的經濟衰退，公司將減少約三成工程人員招聘目標應對，其股價全日跌0.76%。

百貨公司Kohl's表示，鑑於零售和金融環境嚴重惡化，Franchise Group已停止了對該公司的收購談判，其股價下瀉19.66%。