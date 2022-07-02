1周10大驚奇︰末日博士預言全球股市冧50%　原因係...

環球經濟步入衰退的風險愈來愈高，無數華爾街大佬亦紛紛發出警告。在華爾街打滾逾40年的摩根資產管理投資總監Bob Michele直言︰「目前無疑是我職業生涯中最具挑戰性的時期。」他表示，美國經濟衰退似乎更傾向衰退而不是「軟着陸」。日資券商野村亦指出，美國經濟於第2季進入「技術性衰退」(即連續兩季經濟收縮)的風險正在上升！

【1、滯脹疊加債務危機 末日博士︰全球股市恐跌50%】

近期有關衰退的預測不絕於耳，愈來愈多華爾街大行開始警告衰退的風險。「末日博士」魯比尼更警告，全球經濟即將步入滯脹，甚至會出現「滯脹式債務危機」，令環球股市暴跌50%！

全球股市表現欠佳，皆因近期經濟前景迅速惡化。曾估中2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯比尼預言，接下來的衰退將以「嚴重的滯脹式債務危機」而為人所知，即結合了1970年代的經濟滯脹及2008年債務危機的超大型衝擊。

他指出，不論在歐洲或美國，包括商業經濟活動和消費者信心指數等前瞻指標均向下走。 一旦經濟出現風險，央行很可能會停止收緊貨幣政策，結果導致由供應因素推動的通脹繼續飆升，繼而形成滯脹。

更重要的是，現時全球債務水平比過去高得多，債務對比本地生產總值(GDP)水平，從1999年的200%到現時已超過了350%。在這種情況下，他認為股災很可能再現。考慮到典型的經濟衰退中環球股市跌幅約35%，他推斷今次「滯脹式債務危機」會令美國及全球股市大跌近50%。

電影《沽注一擲》主角原型、著名對沖基金經理貝瑞(Michael Burry)警告，在市場估值調整之下，美股至今的跌浪只過了一半；接下來的企業將面臨盈利萎縮，接力拉動股市向下。他近日亦提出，經濟衰退可能會逼使聯儲局貨幣政策再次掉頭，重新走向寬鬆。

【2、Meta為經濟衰退做準備 大削招聘目標】

擔憂經濟衰退的不止是華爾街。外媒引述一份內部備忘錄，Facebook母公司Meta舵手朱克伯格表示，公司要為嚴重的經濟衰退做好準備，並將2022年招聘工程師的目標降下調約30%，由最初約10,000名的計劃，大幅削至約6,000至7,000人。

報道指出，Meta正在為今年下半年的公司精簡做準備，以應對宏觀經濟壓力，以及數據隱私保護對其廣告業務的打擊。產品總監Chris Cox更提到，公司必須更無情地確定優先次序，並營運更精簡、執行力更強的團隊。

【3、油價上半年升幅冠絕主要資產 下半年恐「腰斬」】

環球主要資產上半年皆大跌，唯獨油價因俄烏戰事而暴升約45%。然而，隨着市場愈益憂慮經濟衰退，有分析認為油價或已見頂，並恐較現水平狂瀉一半！紐約期油及布蘭特期油於周五(1日)在下半年開局雙雙偏軟，分別報每桶105美元和108美元，跌約0.5%。

全球行業分析機構BCA Research旗下Counterpoint首席策略師Dhaval Joshi預言，若以史為鑑，油價或瀉至每桶55美元。他提到，今年甚麼資產都遭遇沽壓，情況可與1981年相提並論，那年產油國伊拉克和伊朗陷入戰爭，猶如今天產油大國俄羅斯與烏克蘭交戰，聯儲局也積極加息。根據往績，當衰退來襲時，油價必然下跌，即使1970年代滯脹時期也如此，油價於1974年挫25%。

他指出，過去6次經濟衰退期間油價跌幅中位數是60%，故若以今次油價曾飆上130美元計算，未來或跌到55美元，建議沽空石油和減持石油股。

【4、不怕衰退 「股神」仍看好石油行業？】

雖然經濟衰退通常不利於大宗商品需求，油價亦會是受累者之一，但「股神」巴菲特似乎另有看法。外媒報道，巴菲特的投資旗艦巴郡繼續增持西方石油公司(Occidental Petroleum)股票，於上周四(23日)買入79.4萬股，使其持股增至16.4%。

在此之前，巴郡於6月17及22日兩天合共買入950萬股西方石油的股票，加上上述增持行動，巴郡已持有西方石油公司1.535億股，價值90億美元。

【5、銀行加H按鎖息上限增供樓負擔 穆迪料樓價跌5%】

外圍經濟不穩之際，香港同樣受到加息潮波及。國際評級機構穆迪對本港住宅樓市持負面看法，預料樓價今年下跌介乎5至7%，惟仍看好零售商舖市場。穆迪又預期，新一屆政府上任之後，對於加大樓市供應的方針不會有太大改變，估計政府不會為樓市「減辣」。

穆迪高級信用評級主任劉致伶接受傳媒訪問時指出，觀乎上一個加息周期，亦即是2005到06年，最優惠利率加了3厘，息口對樓價的影響都是慢慢浮現出來，斷斷續續地，「(樓價)最終調整了約7%」。

在本港物業市場中，劉氏認為，過往零售物業調整幅度較大，今年前景較為明朗。基於不利因素較少，以及目前租金與疫情前相差20%，再跌幅度有限，並指出通關變得明朗化，業務回復的可能性較高。

對於寫字樓租金受壓，該行坦言，並非近年才發生的事情，雖然不少分析歸咎於擴充的需求減少，但該行反而認為租金下行壓力來自商業樓面供應增加。

【6、金管局：港零售銀行首季除稅前經營溢利跌27%】

同樣遭殃的還有本地銀行業。金管局季報顯示，香港零售銀行整體除稅前經營溢利在2022年第1季按年減少27.2%，主要原因是收費及佣金收入減少，以及持有作交易的投資虧損增加。呆壞帳準備金亦較上年增加，但部分跌幅被外匯及衍生工具業務收入上升所抵銷。與2021年相比，零售銀行淨息差大致保持穩定，為0.98%。

銀行業貸款總額在2022年第1季上升1.2%，其中在香港使用的貸款及貿易融資分別上升1.4%及9.6%，在香港境外使用的貸款則微跌0.4%。中國內地相關貸款在同期亦增加3.3%至48,810億港元(佔資產總額的16.2%)。

【7、騰訊遭大股東反口沽貨 科網股難捱】

Naspers與持有騰訊股份的子企Prosus為回購股份，擬定期減持騰訊去籌措資金，沒有明言規模，股價對資產淨值(NAV)的折讓高就會回購。新聞稿舉例，若Naspers過去3個月內在符合歐洲監管限制的前提下回購，每天出售的騰訊股份平均不會超過騰訊日均成交量的3至5%。Naspers上一次減持騰訊在去年4月初，當時說過「最少未來3年不會再減持」，如今相隔一年多就「反口」。

券商野村指，以Naspers違反此前表示3年內不減持的承諾，又無明確提及出售的總規模，故影響比一般的內幕人士減持「更加負面」，短期內騰訊股價仍會受壓，建議騰訊繼續回購股份以抵銷影響。中信里昂亦同樣建議其擴大回購規模。

【8、調查：約60%內地人欲儲錢而非使錢 】

中國的經濟同樣面臨着不少隱憂。外媒引述中國人民銀行公布調查指，因為嚴格防疫措施，就業前景不妙，次季有58.3%的內地消費者希望將錢存起來，而非支出或投資，高於首季的54.7%，續創20年來新高。

據悉，人行由1999年開始對消費者進行季度調查，涵蓋內地50座大中小城市於銀行開立帳戶的2萬名居民。調查顯示，消費者變得保守的主因是預期未來收入下降；該調查的就業前景指數下跌至44.5%，創下2009年第1季42.2%以來最低。

【9、預告比特幣再挫9成？《富爸爸》作者：等1100美元撈底】

加密貨幣在踩入2022年連番下挫，「一哥」比特幣更從高位下跌超過70%。外媒報道，知名暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特‧清崎(Robert Kiyosaki)表示，自己將等待比特幣跌至每枚1,100美元時撈底，更稱「『失敗者』在遭遇損失時就會放棄，惟贏家則會吸取教訓。」

羅伯特‧清崎於社交媒體上發文表示，隨着比特幣下跌，大量「失敗者」離場，稱於1,100美元等待時機，若比特幣恢復上行趨勢，屆時將會進場；或「失敗者」全數退場亦會入場。

交易平台CryptoCompare數據顯示，截止本港時間下午近5時，每枚比特幣報20,142美元，羅伯特‧清崎的說法即比特幣需跌多9成半才能成事。貼文發出後引起網友熱議，認為比特幣不可能會跌到1,100美元，亦有網友認為僅是羅伯特‧清崎的手民之誤，將11,000美元寫成1,100美元。

【10、大宗商品價格高位回落逾10% 糧食通脹已見頂？】

外媒報道，失控的糧食通脹可能暫時紓緩，原因是近來農作物價格重挫，使之前被各種農產品推高的麵包及雞翼等食品價格也跟着回落。

俄烏戰事至今發生4個月，擾亂全球運輸並使農作物大漲，投資者對穀物短缺的擔憂，如今被主要生產國豐收的期待取而代之，包括小麥(主食)、玉米(飼料)和油籽(食用油)。小麥出口大國澳洲預期將迎來豐收的一年，巴西最大玉米種植區表示作物多到滿瀉，北美地區原本擔心黃豆種植面積受春季天候影響而大減，如今疑慮已減緩。

ADM投資人服務全球策略師Marc Ostwald指，其他地方將彌補烏克蘭的缺口，供給受損的情況可能沒有原本所想那麼差。

小麥和黃豆期貨本月以來下跌約15%，玉米期貨約跌13%，咖啡豆、粗糖、可可豆也向下。外媒大宗商品現貨指數已從歷史高位回跌13%。

全方位服務餐飲公司Darden Restaurants表示，雖然穀物價格下跌的連帶影響還要一段時間才會發酵，但雞肉及牛肉的價格已稍降溫。主要食用油棕櫚油今年來已從高位下跌約30%，印尼正增加出口以消化庫存。黃豆油等食用油也下跌，代表巧克力、人造奶油及洗髮露等家庭用品的價格將回軟。