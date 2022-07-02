【錢夫人巡舖】息即是凶？期間限定存款優惠幫到你！

錢夫人眼見港元拆息(Hibor)一路升，好彩唔使供樓，不過隨住半年結落下帷幕，銀行搶奪市場存款的大戰又稍事休息，定期存款利息亦都大部分按兵不動。雖然市場上又有新一輪新股上市潮，勢必吸走部分資金，但市況麻麻，這批新股的吸引力也大不如前，定期存款仍然有魅力。

富邦銀行兌換指定貨幣及同時開立有關指定年期之定期存款戶口，可專享特惠年利率，最高息的是人民幣，1星期可享13.88厘年息，而英鎊1星期12.88厘，要留意最低存款金額為10萬港元等值，而每位客戶合共敘做之指定定期存款戶口總存款金額最高為3,000萬港元等值。

如果以100萬港元在富邦兌換成人民幣，並做一周定存，可以袋息2,662港元。若然喜歡定較長年期，1個月期人民幣有5厘年息，即是100萬港元換成人民幣，1個月可以得到4,246元。優惠由即日起至今年底。

恒生銀行也推出新優惠，最筍同樣是人民幣定期，一星期定存年利率高達13厘，勝在門檻夠低，1萬港元成本就有高息。進行貨幣兌換交易達1萬至200萬港元等值，並同時設立一星期定期存款，Signature優卓理財、優越理財及優進理財可享13厘年息，綜合戶口亦有11厘。英鎊亦有高達10至12厘息，甚至港元亦有3.5至4.5厘年息。推廣期由2022年7月1日至9月30日。

同一時間，於指定交易時段內，經恒生個人e-Banking或恒生的手機應用程式進行12種貨幣之單一兌換交易達5萬港元等值，即可享85折外匯買賣差價折扣優惠。

近排英鎊同日圓跌跌跌，不妨考慮換一些做定存、等住錢滾錢。