致富智庫：入市撈底時機到？諾貝爾獎得主以3點逐一反駁...

來到「七翻身」，近期港股似有回勇迹象，重上兩萬二關口；另一邊廂，美股由高位反覆向下，面對高通脹，市場憂慮美國聯儲局會否繼續落重藥壓經濟。不少投資者面對當前形勢，正心思思是否適當時機入市撈底？

既然對投資暫無頭緒，倒不如聽聽憑藉行為經濟學方面的研究、早於2017年就獲得諾貝爾經濟學獎殊榮的塞勒(Richard Thaler)的精闢意見。近日他難得接受訪問，當中就改善投資者的財務決策在3大範疇提供建議如下：

【1、未有成功吸取過去經驗】

歷史上，過往發生不少重大事件是如何影響經濟、股市及人類的行為，諸如戰爭、健康危機、政府債務危機、通貨膨脹及資產泡沫等。不過，面對這些事情上，人類往往會不斷犯上同樣的錯。

舉例當大冧市時，人們會陷入瘋狂及恐慌之中。又如2000年代初期，不斷再融資及撤出房屋淨值是否明智？在2021年使用加密貨幣作為貸款抵押品是否適宜？

不幸的是許多投資者無法將過去聯繫現在，或者無法根據過去的教訓或經驗而採取行動。Thaler表示，他在芝加哥大學的不少學生都不了解90年代的科技泡沫是，當他提到1987年「黑色星期一」時沒有人知道他在說甚麼。(註：「黑色星期一」指1987年10月19日，當日美股在交易時段大挫逾20%，並觸發全球股市大震盪。)Thaler強調這是一個非常艱難的過程。

【2、揀選市場時機】

標普自年初高位已累挫逾20%，完全符合股票中所謂步入熊市的定義，但無辦法知道是否已見底、並將開始轉勢走高，抑或是否距離底部仍有很漫長的路。

結果是坐等更好價格的投資者往往會失敗。Thaler認為，在1990年代後期，隨着科技泡沫的興起，炒家「知道」這些股票被高估了，但整個90年代股票都在上漲，直到2000年才出現修正。即是說，無法證明股票何時被高估或低估。

【3、規則是最佳的投資方式】

假如你根據直覺進行投資，最終或者會表現不佳，更弊的是你永遠不知道基於直覺投資的成功是因為它是正確？還是你運氣好？一個好的結果，並不意味你做出正確的決定，你或需更多時間才能知道自己的決定正確與否。

相反，使用規則將為你的成功投資生涯做好準備，若你在市場相對平靜、且你的財務狀況良好時，為你的投資決策制定規則，你將擁有一個在動盪時期如何投資的可靠框架。

如果你建立了一個多元化的投資組合，制定了如何維護該投資組合的指導方針，並隨着時間的推移向其中加大資金，那麼你會做得很好。

總結以上3方面，停止試圖捕捉市場時機，為作出好的投資決策去研究歷史，且建立一套堅實的規則，成功或許將離你不遠！