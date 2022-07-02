潘功勝：加強債券市場制度及產品創新　並提高覆蓋面與包容性

人民銀行副行長潘功勝今(2日)撰文稱，近年人行與相關部門、業界，堅持市場化、法治化、國際化改革方向，加強債券市場頂層設計與統籌規劃，深化體制機制改革，推動高水平對外開放，並以開放促改革促發展，走好中國債券市場高質量發展之路；下階段將繼續落實服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革的要求，堅實推動中國債券市場改革開放和高質量發展，為加快建設現代化經濟體系、加快構建新發展格局提供有力支撐。

他表示，加快推動債券市場基礎設施有序聯通，實現要素自由流通；穩步發展金融機構櫃檯債券業務，滿足市場多元化投融資需求；加強債券市場制度創新和產品創新，提高債券市場的覆蓋面及包容性。按照共建共享原則，建設覆蓋全市場的總交易報告庫。按照風險識別和承擔能力，強化准入管理，完善投資者適當性制度。

潘又指，對標國際通行標準，兼顧中國實踐，不斷完善制度體系和監管模式，進一步全面推動債券市場由要素流動型開放向規則等制度型開放轉變；完善宏觀審慎管理，加強跨境資金流動監管，做好市場運行實時監測，構建系統性風險監測、評估和預警機制，在保證金融安全基礎上推進債券市場改革開放和高質量發展。