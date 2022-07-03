曜熊理財：美聯儲全心控制通脹　美國基金將會硬着陸？

七國集團希望減少俄羅斯的石油出口收入，實施俄油價格上限計劃，估計俄羅斯會選擇不出售石油。考慮到石油市場的供應緊張形勢，油國際價可能飆升至每桶200美元以上。

俄烏戰爭開始以來，隨着西方國家持續制裁俄羅斯能源出口，國際油價持續飆升，拜登政府已開始分析和模擬當國際石油油價格達到每桶200美元之時將會對經濟構成什麼樣的破壞。持有能源有關基金可續持有。

美國公布的6月消費者信心降至16個月低位，但多位美國聯儲局決策者重申將進一步迅速加息，稱有必要抑制「失控」的通脹。花旗銀行表示，消費者信心明顯惡化並指向衰退。

美國經濟衰退機會愈來愈大，投資者傾向於看好防禦性股票。第2季度剛剛結束，市場對經濟衰退的擔憂日益加劇。投資者仍在努力尋找市場底部。今年上半年美股屢遭惡性拋售，對經濟放緩和美聯儲激進加息的擔憂，令美股在2022年上半年的大部分時間受到巨大壓力。

2022年至今，標普500指數下跌了約20%，將錄得1970年上半年下挫21.01%之後的最差上半年表現。與此同時，在第2季度內，道指與標普500指數都將創下2020年以來的最差季度表現，納指即將錄得2008年以來最大季度跌幅。

只要美股的拋售是有序，美聯儲就不會關心美股水平。在市場出現嚴重恐慌、或者出現了某些讓美聯儲央行官員擔心的大事之前，美聯儲只會一心一意地控制通脹。美國基金在年底或下年頭兩季「硬着陸」將是大概率事件。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉