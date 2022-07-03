鄺紫珊：A股估值低且具增長性　不妨分批買入相關基金及ETF

內地股市由4月下旬以來，出現不錯的反彈，連帶中國相關基金及ETF表現同期升幅逾20%。自6月以來全球股市震盪走低，A股在流動性相對寬鬆下吸引資金流入，而港股也同步受惠。市場情緒持續升溫，預料A股將在波動中繼續反彈行情。

A股雖受政策因素影響，但房地產調控、科技監管、共同富裕等都有所逆轉，加上疫情受控、復工復產，以及中央加大刺激經濟政策，經濟數據表現雖仍讓市場擔憂，但預期低點已過，市場情緒可望逐步恢復，加上A股估值仍處於低水位，其後市可期。

隨着政府逐步鬆綁監管措施，也釋出支持平台經濟等言論，有利資金回流科網股；而在政策推行及內需回溫帶動下，受惠產業包括：新能源車、太陽能及疫後消費復甦企業，如食品飲料、旅遊等類股都可多加注意。在多方利好氣氛下，中港股市表現明顯優於歐美市場。

外資對A股的風險偏好也持續恢復，A股將可能延續震盪上行的走勢，6月份外資流入A股更是創下今年單月最高流入金額紀錄，顯示外資持續看好A股中長期表現。

各地封城政策解除後，供應鏈逐步重回正軌，經濟活動恢復；不過，由於受之前的封城影響，上半年國內經濟增長疲弱，若要達成今年經濟增長目標，下半年政府勢必加大釋放更多利好政策，擴大紓困及補貼等，以推動經濟在下半年加速增長。事實上，A股的低估值及增長性甚具投資吸引力，不妨以定期定額或分批進場的方式布局中國相關基金以及ETF，把握投資契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊