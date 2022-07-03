陳樂怡：中國建築國際估值吸引　上望目標10元

歐美央行放鷹，美國經濟能否順利軟着陸存有疑問，美匯指數重上105水平。另一邊廂，內地縮短入境人士隔離時間，市場憧憬防疫政策方針改變。不過，國家主席習近平指，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。由此可見，防疫政策並非立刻全面放鬆，與此同時地方政府執行情況同樣需要觀察，國內外對經濟挑戰仍大。預計在七一效應淡化，恒指將回試保力加通道中軸約21,500點水平。展望下周，投資者宜留意美國6月非農就業數據、中國6月信貸數據及服務業PMI。

中國第2季度貨幣政策例會在國內外經濟金融形勢方面，新增「全球經濟增長放緩、通脹高位運行」；貨幣政策實施方面，新增「統籌抓好穩就業和穩物價」、「在國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水平基本穩定」。另外，值得留意的是，在信貸金融方面，重申要保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，但刪掉了保持宏觀槓杆率基本穩定的表述。我們認為內地似乎傾向容忍槓桿率階段性上升，以繼續支持穩增長政策，市場憧憬下半年推出特別國債及調高赤字率。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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