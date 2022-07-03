郭家耀：聯想各項業務保持增長趨勢　前景可觀

受疫情反覆、俄烏戰爭，以及供應短缺等因素影響，今年第1季個人電腦、平板電腦及智能手機銷售明顯放緩。調查機構Canalys發表研究報告指出，今年首季內地個人電腦出貨量按年微跌1%，至1,170萬部；而在全球不利的經濟局勢和需求放緩影響下，首季全球智能手機出貨量按年降11%。當中內地智能手機市場出貨量按年降18%至7,560萬台。

再看集團早前公布全年及第4季業績，2022財年收入716.18億美元，按年升17.9%；淨利潤20.3億美元，按年增72.3%。而集團盈利能力亦有提升，毛利率按年升0.7個百分點至16.8%。在多個負面因素影響下，行業的經營環境面臨重重挑戰，惟集團營收與利潤更雙雙創下歷史新高，反映其業務及地位在市場具很高的認受性。

細分業務去看，智能設備業務實現收入623億美元，按年升18%。經營溢利增長27%，創47億美元歷史新高；基礎設施方案集團實現收入71億美元，按年增長13%。實現了首次全年扭虧為盈；方案服務業務集團實現收入54億美元，按年增30%。經營溢利率達到22%，令集團盈利能力提升至一個新的水平。

以地區分布去看，集團在中國市場收入按年增29%，當中3個分部業務在中國市場均實現了雙位數增長；而在美洲，集團的銷售按年增24%。當中商用個人電腦需求和移動業務產品組合增強的推動下，智能設備業務在該地區收入實現兩位數增長；而在歐洲、中東和非洲，集團收入按年增15%。集團的智能設備業務在當地保持強勁的增長軌迹。展望未來，集團的各項業務均能保持良好的增長態勢，即使在逆周期的環境下，集團業績仍可彰顯靭性，前景樂觀。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)