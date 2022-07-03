【星期一‧炒啲乜】美股7月開局佳　港股跟升？

市場憂慮經濟衰退，避險資金流入美元，令美元上升，刺激美匯指數升穿105水平，而美股三大指數在下半年首個交易日反覆高收逾1%，全周計，道指、標指及納指分別累跌1.2%、2.2%及4.1%。

至於港股，在「五窮」、「六絕」月各累升1.54%及2.07%，連升兩個月、創8個月最佳表現，且一度重上兩萬二關；不過，次季「埋單」仍跌0.62%，連跌4季，為2009年首季之後最長跌浪。踏入「七翻身」，投資者宜格外審慎。

展望本周，美國周一(4日)為獨立紀念日，美股休市，惟周內仍有多個重要數據排隊出爐，包括美國及加拿大將公布6月失業率，連同日本三國亦公布5月份貿易帳，歐元區發布5月零售銷售，而中國內地則會披露6月份消費物價指數及生產物價指數的表現。

此外，投資者亦要關注G20外長會議，以及澳洲議息結果，市場暫料將再加息0.5厘。投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好下半年部署。

3、【陳樂怡：中國建築國際估值吸引 上望目標10元】

4、【葉尚志：葉尚志：中移走勢落後 建議可趁低買入】

5、【郭家耀：聯想各項業務保持增長趨勢 前景可觀】