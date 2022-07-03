阿根廷經濟部長跳船　債務談判勢陷窘境

阿根廷經濟部長古茲曼(Martin Guzman)於7月2日辭職，由於他負責領導該國與國際貨幣基金(IMF)的債務協商，其請辭對經濟危機日益嚴重的阿根廷政府打擊甚大。

古茲曼未有說明辭職原因，但呼籲總統Alberto Fernandez修補政府內部對立，好讓下一任部長不會承受他所遭遇的困境。消息指，古茲曼辭職是因為他認為其推行的議程缺乏政治支持。另外，他與執政聯盟在如何處理日益嚴重的經濟危機方面亦出現了重大分歧。

據了解，Alberto Fernandez領導的政府正面臨自2019年上任以來的最低支持率。阿根廷的通脹率在60%以上，阿根廷貨幣披索面臨愈來愈大的貶值壓力，而該國的主權債券已經暴跌。古茲曼預計將會前往歐洲與貸款人談判一項20億美元的債務協議，其請辭將導致該部門失去領導人物。

阿根廷前財政部長Miguel Kiguel表示，無論誰接手都會有一段艱難的時期。阿根廷今年的通脹率可能達到80%，國家貨幣的官方匯率與市場匯率的差距幾乎達到100%。