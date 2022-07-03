聯儲局積極加息　何解令美國住宅租金狂飆？

美國按揭利率不斷上升，加上樓價高企，不少人被迫轉買為租，間接推高住宅租金。外媒引述市場資訊報道，美國4月份獨立屋租金按年上升14%，創下最大增幅紀錄，並且連升13個月，主要因為可供出租的成屋數量不斷減少。

據全美房地產經紀協會(NAR)資料，5月份成屋銷售量連跌4個月，但成屋銷售中間價卻按年飆升近15%，至40.76萬美元(約320萬港元)的紀錄新高。另外，市場預期聯儲局會積極加息去遏抑通脹，將會令按揭利率持續攀升。房東認為情況對其有利，因為愈來愈多人買不起樓的人，除了租屋就沒有太多選擇。

John Burns不動產顧問公司5月的調查發現，有74%獨立屋房東預期未來兩季的租屋需求會繼續強勁，甚至非常強勁。即使比率較已較去年峰值91%有所回落，但仍超過新冠肺炎疫情前的水平。

美國最大出租住宅公司之一Invitation Homes Inc.表示，旗下住宅租金今年首5個月升幅都高過去年同期，旗下98%的盤源已經租出，住客變動比率亦處於歷來新低。另一家出租公司American Homes 4 Rent亦指出，目前租屋需求愈來愈強勁。