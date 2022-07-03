港島5月寫字樓空置率近10% 上環升幅最勁

疫情持續，中港兩地仍未能通關，經濟活動受阻，拖累港島整體指標寫字樓空置率續升，5月錄得約9.76%，按月遞增。而灣仔及金鐘料受惠東鐵過海綫效應，空置逆市回落，其中灣仔空置率按月下跌約0.32個百分點。

根據中原(工商舖)統計，5月港島指標商廈空置率按月增約0.19個百分點，當中5大核心商業區中，灣仔寫字樓空置出現明顯改善，空置率由4月份約12.6%，減少最新約12.28%。而金鐘5月指標商廈空置率錄約8.41%，按月也回落約0.07個百分點。

至於其餘3個核心區中環、上環及銅鑼灣空置率均呈升勢。其中，中環區由4月約8.19%，上升約0.45個百分點至5月份約8.64%。而上環5月份空置率約10.17%，按月漲約1.03個百分點。銅鑼灣甲廈空置率亦上升至約8.09%，比4月增約0.75個百分點。

該行寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，自會展站開通後，加上區內兩幢全新商廈如NOVO Jaffe及333 HENNESSY正在市場開售，帶動灣仔北指標商廈的租務情況。

蔡氏補充，隨着會展站效應，近日查詢灣仔及金鐘區一帶的商廈租賃情況有增多趨勢。同時，區內個別商廈業主放租單位招租多時，反應一般，故擬趁近期利好消息加快出貨意欲，議價空間較之前為高。

蔡預期，港島寫字樓空置情況需待一段時間消化，灣仔及金鐘商廈空置率相信會持續改善，繼續跑贏大市。