ETF通即將啟動！平安新能源汽車ETF近兩個月有資金流入

互聯互通下的「ETF通」交易將於周一(7月4日)正式開始，兩地合資格投資者可跨境投資對方市場的交易型開放式基金(ETF)產品。根據早前公告顯示，首批納入ETF互聯互通標的共有87隻。其中，香港投資者通過北向滬深股通，可買到83隻A股ETF；內地投資者通過南向滬港通和南向深港通，分別可買到4隻港股ETF。

平安基金ETF投資總監成鈞表示，對於香港市場而言，ETF納入互聯互通有利於豐富場內交易品種，為外資投資中國A股市場提供更多便利性。目前香港市場上關於A股的ETF產品大多為滬深300指數等寬基類的ETF產品，行業主題型產品數量較少，在首批83隻滬深股通ETF中，有不少關注度高的熱門板塊，如新能源汽車、半導體等高端製造及醫藥板塊等。

至於對內地市場而言，自A股的滬深股通開通後，北上資金已經成為了A股市場上的重要力量，更加便利境內外投資者參與兩地資本市場，增強A股對境外中長期配置型資金的吸引力，提高內地資本市場制度型開放水平。

平安的新能源汽車ETF近兩個月淨流入資金超過10億元人民幣，且該產品是目前管理費最低的ETF產品之一，管理費及託管費合共每年0.2%，而國內大部分ETF的管理費加託管費為每年0.6%，較低費率的產品也更可能受機構投資者的偏愛。

近年來，平安基金在指數投資方面不斷創新，開發了國內第一隻新能源汽車主題ETF(平安中證新能源汽車產業ETF)、粵港澳大灣區ETF(平安粵港澳大灣區ETF)、SMART BETA債券ETF(平安中債-中高等級公司債利差因數ETF)等。