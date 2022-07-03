日本「職業股東」靠贈品生活　市值縮水未驚過

之前日本有節目介紹過一位70多歲的伯伯，一直靠着股東優惠過日子，因為日本不少股票都會贈送贈品或優惠券答謝股東支持，很多禮物更是好到令人驚訝。近期日本面對匯價貶值等的經濟問題，這位「職業股東」伯伯又再次紅起來，更成為證券行的代言人。

「職業股東」伯伯桐谷廣人現年73歲，35歲開始買股票，投資了近千間公司，坐擁市值超過3億日圓(約1,740.81港元)的股份，為的就是公司優待股東而送上的禮券或贈品。

桐谷伯的生活盡量不花一分一毫，所有東西都是靠股東優待券換來的，早午晚餐、柴米油鹽、衫褲鞋襪，甚至連出門也不會坐交通工具(日本鐵道(JR)及東京地鐵都沒有上市)，他用的自行車與背包也是免費換來的。

日本股市文化和香港不同，港股有5、6厘息已經叫做「高息股」，而在日本股市中有25%上市公司實行「股東優待制度」，當股民投資達一定金額後，企業就會送自家的禮券或產品等，以表達感謝。

至於有甚麼禮物?上面講到日本鐵道(JR)及東京地鐵沒有上市，不過一些私人鐵路是有掛牌的，例如東武鐵道公司，如果買5,000股以上，就能得到一張半年無限搭的乘車證，外加一大堆購物優惠券及鐵道博物館入場券。

大公司例如樂天集團，可以享有旅行、交通、運動、金融、點數等等優惠；日產自動車，自己買車或介紹朋友買車，都能得到贈品券；香煙、米、加工食品、藥物的JT公司，如果成為股東就能獲得食品。不少公司會寄信給股東，他們可以在贈品中4選1，例如護膚品公司Fancl，給股東在卸妝油兩支、潔面粉兩樽和3包1公斤米中選擇，充分顧及男士股東的感受。

不過，全倉股票當然危險性也很大，2008年金融危機，桐谷伯的股票市值一度從3億日圓縮水到只剩5,000萬日圓。