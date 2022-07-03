【下半年展望】倘美撤對華關稅　有助內地經濟增速

儘管中國官方製造及非製造業活動已見回升，外媒領先指標顯示6月經濟數據持續改善，但外資投行仍普遍看淡內地經濟增速，美銀證券進一步下調今年經濟按年增長預測至3.5%；巴克萊銀行及標普甚至預估僅增3.3%，明顯低於業界預期。不少分析焦點更落在美國對華加徵關稅限制能否取消的外貿層面，反映中美貿易戰將為下半年內地經濟前景構成重大挑戰。

鑑於經濟增長存在挑戰，內地急救經濟手段正逐漸浮面，經外資商會多次表達意見後，6月底正式宣布縮短入境隔離天數，表明當局亦迫切希望防疫封控措施帶來的營商影響降溫。美銀認為，疫情帶來的最大衝擊雖已過去，但下半年經濟或只會逐步反彈。據該行的熊市情景預測，疫情影響持續時間更久的話，今年內地生產總值(GDP)增速恐放緩至2.5%。

國際評級機構標準普爾上周曾指，由於缺乏擺脫「動態清零」的明確路徑，消費者和企業的不確定性可能猶存、潛在疫情爆發及地方政府嚴格防疫措施，仍是經濟增長最大下行風險，並料今年內地經濟增長將放緩至3.3%。

由於新冠變種病毒難以完全受控，巴克萊中國首席經濟學家常健擔心，下半年內地仍有地區可能封城，對經濟復甦步伐持謹慎態度。大華銀行集團就考慮到4及5月的經濟表現，認為第二季內地GDP將避免收縮，料按年增約1%，惟全年仍要由原預測的4.9%增速下調至4.1%，進一步遠離官方約5.5%的增速目標，特別提到5月零售銷售持續收縮，就業市場又未有復甦迹象。

內地經濟風險偏下行的原因之一在於中美貿戰。即使美國基於自身嚴峻的通脹壓力而有機會降低中國貨品的關稅門檻，有望利好內地對美的淨出口和貿易順差，但渣打全球研究指出，鑑於2020年以來美國未對華進一步上調關稅，故估計加徵關稅對內地經濟增長的負面影響到去年底已基本消退，意味取消關稅對內地經濟拉動作用有限。

據渣打估算，美國對華加徵關稅在2018年、2019年及2020年分別對內地GDP增速減慢0.12、0.41及0.51個百分點。若自今年7月初起美國取消全部對華加徵關稅，估算將拉動今明兩年內地GDP增速分別上升0.2和0.3個百分點。

倘若取消加徵關稅，該行估算今年內地對美出口總額將因而增加530億美元。假設中方亦取消部分對美徵收的反制關稅，內地對美商品進口總額或將增多150億美元，由此今年內地對美貿易順差將擴大380億美元。

法巴更以兩大潛在情景分析美國關稅對內地經濟影響，情景一是撤回對內地消費品類關稅，將使內地對美的出口增加190億美元，或帶動內地GDP按年增長約0.1個百分點。情景二則是非戰略類商品關稅將取消，估計增加內地對美出口480億美元，刺激內地經濟增加約0.3個百分點。

惟未來中美貿易關係或難完全恢復至2017年狀況，即使近日內地財政部已再次對有關清單所列美國商品續不加徵反制關稅，但外界預計，中美關係在可預見的未來仍難改善，而美國限制對內地的技術轉移也會妨礙內地高科技領域生產力的提升。中國與其他主要貿易夥伴也可能不時出現摩擦，特別在全球地緣政治緊張局勢加劇下，或意味未來數年內地出口和製造業投資增長乏力，經濟復常之路更形崎嶇。