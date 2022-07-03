【下半年展望】財策主導！人行表明增強信貸撐企業

中國貨幣及財政政策下半年風向已愈趨明朗，人民銀行貨幣政策委員會第二季例會內容曝光，表明增強信貸總量增長的穩定性，為實體經濟提供更有力支持，加上最新召開的國務院常務會議已急不及得通過金融工具包括發行金融債券籌資3,000億元人民幣(下同)，業界相信未來財政政策具有更大發力空間。

人行上季例會措辭調整為「最大程度穩住經濟社會發展基本盤」，亦增加了「要按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的明確要求，「統籌抓好穩就業和穩物價」的表述，更將首季例會的「保持宏觀槓桿率基本穩定」調整為「保持物價水平基本穩定」，足見貨幣政策基調與目標的微妙轉變，高盛估計短期內信貸增長將會加速。

同時，由人行主理的第二季問卷調查結果出爐，整體銀行家對貨幣政策感受指數也有所升溫，增至69.3%，其中，有40.3%的銀行家認為貨幣政策「寬鬆」，按季增加12.7個百分點；57.9%的銀行家認為貨幣政策「適度」，按季減少12.6個百分點。對下季(即第3季)的貨幣政策感受預期指數，更進一步攀升至73.6%。

不過，企業家反映的資金周轉指數放緩之際，受訪銀行家方面的貸款總體需求指數亦見下行，按季挫15.8個百分點至56.6%。分行業看，製造業、基礎設施、批發零售業及房地產企業貸款需求均有跌無升，可見面對經濟動盪不穩，政府難再局限於貨幣政策「放水」。

反觀財政政策擴大有效投資，更能保民生、穩增長。繼當局強調將重點放在可提高經濟增長質量的「科技」基礎設施建設之後，據報監管當局要求地方申報今年第三批專項債項目，新基建、新能源項目獲納入申報範圍。人行有關司局負責人在7月初更指，支持國家開發銀行、中國農業發展銀行分別設立金融工具，規模共3,000億元，以解決重大項目資本金到位難等問題，並明確指出3大投資方向，包括重大科技創新領域。

回看2015年下半年，國開行和農業發展銀行曾通過發行專項建設債券的方式支持民生、三農、基建等領域的重大項目建設。故野村證券指，今次刺激舉措類似是2015年計劃的「翻版」，短期對內地經濟來說是又一個利好因素，惟提醒今次從市場上撬動的資金預期規模，仍遠不及該行估計達6萬億元的財政缺口。

分析指，按規定，上述重大項目最低資本金比例為25%，照此推算，預計此次3,000億元金融工具能拉動的基建投入在1.2萬億元左右，意味下一步財政政策力度還需擴大。中泰固收團隊稱，長期建設國債、特別國債和專項建設債均是在特定歷史時期、為滿足特定目的而發行的債券。在發行主體上，專項建設債由政策性銀行發行，其餘兩類則由財政部發行。其中，以最近呼聲較高的特別國債為熱議焦點，被納入基金預算管理，故不列入財政赤字，更可望進一步拉動內需。