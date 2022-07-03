世茂5個月銷售急挫72% 未支付10.23億美元債務
2022年07月03日 18:24
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世茂集團(00813)公布，由於自2021年下半年以來中國房地產行業環境發生較大變化，疊加過去數月疫情帶來的影響，集團的合約銷售額明顯下降，且預計短期內在中國房地產行業穩定下來之前該趨勢將會持續。截至2022年5月31日止5個月，集團的合約銷售額約342.6億元人民幣(下同)，按年下降約72%。集團已採取多項措施以減輕不利市況的影響，並提升集團的流動性，其中包括就現有融資商討展期及豁免、盡量減少對項目施工及營運的干擾、加快銷售及回款，以及出售若干資產。
儘管集團持續努力增強其流動性狀況，惟受限於債務再融資市場的不確定性，以及整體具挑戰性的經營及資金狀況，集團的信貸評級出現負面變化，及出現境外債務本金未付情況。
由公司發行並在新加坡證券交易所有限公司上市的本金總額為10億美元的2022年到期4.750厘優先票據，已於7月3日到期。本金及應計未付利息總計10.23億美元已到期應付。目前公司尚未支付有關款項。
此外，集團就尚未支付的其他境外債務的本金款項，一直在與相關債權人持續討論，以期達致友好的解決方案。倘集團無法就有關債務達成一致的解決方案，相關債權人可能有權根據相關債務條款要求加速有關債務的還款，或對集團採取執行措施。
公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。