【下半年展望】全球貿易版圖料執位　美元難強

受美國加息潮影響，反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數年初至今累升9.53%，至105.12的20年高位附近。不過，隨着經濟風險不斷上升，美匯強勢恐無以為繼。更重要的是，紐約聯儲銀行報告亦指出，在逆全球化的大趨勢下，供應鏈的「碎片化及本地化」將打擊美元於全球貿易中的主導地位。

雖然從全球範圍來看，由美元主導的全球貨幣體系似乎短期內不會有變化。然而，隨着美國把金融當成武器，針對俄羅斯等對立陣營施加金融制裁，加上中美摩擦不斷，都令全球金融及貨幣體系脫鈎的風險急增。紐約聯儲銀行研究員Mary Amiti等人在一份報告中指出，美元的主導地位或在逆全球化的趨勢下遭到削弱。

報告指出，隨着各國生產鏈趨向本土化，區域貿易變得更密集，跨區貿易的壁壘增加，將放大雙邊匯率變化對貿易成本的影響。同時，假如中國採用自由浮動的匯率，並鼓勵出口商以人民幣定價，也會改變全球貿易環境，繼而挑戰美元的地位。

雖然目前美元匯價仍相對強勢，但這種情況未必會持續，富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光認為，目前市場受聯儲局加息預期的所推動，2年期以下的國債孳息率高企，與其他貨幣的息差為美匯指數提供了短線支持。不過，隨着美國經濟步入衰退的迹象更加明顯，正如過去的經濟與貨幣政策周期，減息的預期將重新反映在債市，故美匯指數第4季或重返100以下。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培則認為，由於歐元佔美匯指數比率高達57%，而歐盟因面對糧食及能源危機，6月通脹又按年高企在8.6%，在兩難下貨幣政策明顯被比下去，下半年兌美元恐下試一算。當歐元跌，美元自不然會向上，所以美匯指數今季有望繼續走強上試108。

與歐洲一海之隔的英鎊亦不被看好，溫認為將在至1.2算水平上落。他解釋，該國已是七大工業國(G7)物價上升最凌厲的國家，5月通脹高達9.1%，而隨着當地10月再次上調電費和煤氣費，預期通脹會升至11%，反映現時1.25厘的息口仍偏低。更甚的是蘇格蘭亦正醞釀第二次「脫英公投」，倘若成功將為英國帶來前所未有的衝擊。

至於南半球的新西蘭及澳洲早在去年底和今年加息，溫認為兩地既有加息條件亦坐言起行加息，加上新西蘭現時息率僅2厘，較市場估計今年底4厘仍差一截，所以有吸引力。再者，俄烏戰事沒完沒了，帶動糧食及商品仍是全世界昂貴的交易貨品，故料有利商品貨幣，澳元在68美仙將見支持，阻力位在73美仙。

人民幣方面，他指早前下試6.8算低位，主要是受美國加息及上海疫情影響，後市則視乎日圓匯價，不排除圓匯下跌再度拖累人民幣兌每美元低見6.8水平，甚至7算；不過亦有可能是亂世下資金泊入人民幣避險，帶動人民幣走強。