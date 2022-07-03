【下半年展望】衰退近在眼前　美股勢再跌

通脹與衰退的風險與聯儲局貨幣政策息息相關。聯儲局去年錯判通脹導致當局於今年上半年貨幣政策報告中認錯，表明早就應該加息。專家直言，鑑於聯儲局無力解決困局，經濟衰退迫在眉睫，美股仍有較大下跌空間，標指本季恐跌至3,300點，即最少再跌13.7%。

聯儲局於上述報告提到5項「貨幣政策法則」，透過不同的公式估算合理的政策利率水平。在5項公式當中，有4項顯示聯邦基金利率應該在首季達到7厘，餘下的一項公式顯示為3.5厘，皆遠超目1.5至1.75厘。換言之，上半年利率調整步伐明顯「加唔足」，意味政策失誤成事實，下半年恐大幅追加。

信安資金管理(亞洲)投資策路部主管陳曉蓉警告，受高通脹與加息影響，美國經濟下半年或放緩至低於長期趨勢水平；隨着收水效應在6至24個月後顯現，明年下半年起經濟衰退風險或顯著上升，與經濟相關度較高的10年期國債息或在今季見頂回落，年底時跌至2.8厘附近，並且恐再現「債息倒掛」的衰退訊號，即短期債息高過長期債息。

摩根大通最新已下調了美國次季經濟增長預測至僅按年升1%，下季也料按年只增1%，主因是一系列經濟數據偏弱，尤其消費支出放緩，直言美國極度接近衰退。亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow預測模型更顯示，次季恐縮2.1%，加上首季已跌1.6%，符合衰退定義。

富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光稱，美國經濟已處滯脹，聯儲局無計可施，由於當局選擇大手加息抗通脹，考慮到首季經濟已倒退1.6%，本季料可能近零增長，甚至步入衰退，直言︰「央行並非無所不能」。他解釋，目前利率期貨顯示，市場料明年首季利率為3.25厘，比聯儲局「點陣圖」預測的今年底3.4厘還要低，某程度是市場對衰退的警覺。他預測明年下半年開始聯儲局或會減息，令10年期國債息回落至2.5厘水平，坦言股市尚未完全反映企業盈利下跌的風險，故今季標指恐跌至3,300點，長遠或低見3,000點水平。

臻享顧問董事總經理王良享亦稱，市場傾向調低美企今年底每股盈利預測，道指或再跌多5%，由於美股7月開局彈力差，料待聯儲局7月議息會議後才有方向。

除美國外，歐洲經濟風險亦相當高。信安資管稱，歐洲央行面對通脹壓力，或會在7月起後下半年每次會議都加息，負利率時代於9月結束。一旦俄烏衝突持續，對歐元區經濟的負面衝擊可能逾1.5個百分點，「區內出現滯脹的風險迅速上升，經濟年底前衰退並非不可能」。

王良享則較樂觀，認為能源危機雖對歐洲造成通脹壓力，但觀乎意大利銀行持有國債的比率已由2015年15%跌至現時6.6%；就算意大利10年期國債息躍升至4厘，甚至6至7厘，當局亦已重新啟動緊急買債計劃，加上有希臘經驗，歐債危機難重演。