【下半年展望】圓匯倘見150　全球恐當災

金融市場環環相扣，投資者下半年開局既要慎防股、債驚濤駭浪，亦要留意匯市炸彈。專家警告，倘若日圓兌每美元如「日圓先生」榊原英資所言貶值至150關，即每百日圓兌約5.2港元，重返1990年水平，乃下半年全亞洲以至全球最大的「黑天鵝」事件，預警屆時「各國貨幣均不宜入市沾手」！

鑑於上半年美匯節節攀升，已足夠導致一眾亞洲貨幣大跌，尤其日圓上半年累貶近15%。信安資金管理(亞洲)投資策路部主管陳曉蓉預期，日圓走勢仍會偏弱，但跌幅料不及上半年。她認為日本央行亦正在擔憂日圓過分貶值，有機會於本季出台干預匯率的政策，例如把10年期國債孳息率的波動上限，從0.25厘提高至0.5厘。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培也強調，投資者要緊盯日圓走勢。他解釋，由於日本央行堅持將10年期債息壓在0.25厘，所以在繼續無限量買債的前提下，日圓兌每美元預期會繼續向140邁進；若果進一步跌至150，將令亞洲貨幣進一步走弱。

溫認為，現時市況與25年前亞洲金融風暴相似的地方是，作為亞洲主要貨幣之一的日圓與當年泰銖一樣跌跌不休，故不能少看日圓引爆金融危機的機會。他提到，由於不少投資者長期透過日圓進行利差交易，冀透過借「平日圓」再兌成其他貨幣投資賺取息差，所以要小心一旦日圓突然轉強，觸發的拆倉潮隨時令金融危機一觸即發，所以直言屆時「全部外幣均不用買」！

不過溫亦質疑，金融危機雖則存在隱憂，但日本央行會否容許日圓如此大幅貶值仍是未知數，皆因匯價未見150水平，當地5月貿易赤字已經高達178億美元，創2014年1月來最勁，反映弱日圓未能激活出口之餘，更令糧食、能源等入口開支大增，並形容「物價上升但工資躺平，全國皆無着數，因進口通脹更嚴重」。