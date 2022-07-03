【股市前瞻】恒指7月難有作為　高盛看好A股

港股今年上半年波譎雲詭，在俄烏戰爭、中概股退市風波、內地封控，以及美國重啟加息縮表等不利因素下，恒生指數在3月中旬一度下試18,235點的10年低位；直至5、6月份才略見曙光，上月底更多次挑戰22,000點重要關口。展望7月及下半年，有基金經理坦言對後市仍有隱憂，大方向只以短線操作為主，未敢輕舉妄動大舉掃貨。

回顧過去10年，恒指僅得兩次上演真正的「五窮六絕七翻身」，分別是2013和2016年。單計7月，大市上升比率達60%，又以2014年表現最好，期內升逾6%；去年表現最差，累跌逾9%。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，內房、製造業等板塊或會拖大市後腿，而內銀、內險亦會受拖累，恒指料游走在20,000點至22,000點區間。他指出，內地樓市不振、美國經濟衰退及歐債危機重現是下半年的3大隱憂，又透露旗下基金已率先減持部分資源股，以規避環球經濟衰退風險。

近期大型科技股出現反彈，他分析，主要仍是與市場憧憬政策轉向鬆綁有關，亦似為螞蟻集團重啟上市及抖音來港上市等消息鋪路，但呼籲投資者還需小心為上。

利得證券(香港)董事總經理王榮昆則指，恒生科技指數較恒指值博，亦對新能源股及太陽能下游A股看高一線，惟在預防風險前提下，現時港股佔其基金持倉比例不多，且倉位變動極快。他又提到，港股走勢很大程度視乎A股情緒是否好轉，觀乎A股融資融券餘額（即孖展及借貨沽售）近期止跌回升，乃A股後市回勇的重要指標。

事實上，自1997年回歸以來，恒指總回報率迄今超過2.3倍，但仍跑輸滬市，因同期滬綜指回報率高達3.2倍。隨着內地疫情進一步緩和，市場對境內市場恢復信心的速度亦見加快。高盛認為，倘美國陷入衰退，料新興市場將再下挫8至15%，惟內地股市有望受惠最新經濟數據改善，以及國內經濟活動恢復，短期與其他新興市場走勢分歧，並成為投資重點。摩根大通更形容，中國已成全球股市「避風港」。