【樓市吹淡風】二手劈價不絕　銀主盤減價翻拍

淡市下再遇上風球來襲，二手樓市近乎「停市」。中原表示，10大屋苑周末兩日只錄一宗買賣，按周跌約87.5%，創9個月新低，而3日長假期間則錄3宗。

過去兩日僅荔枝角美孚新邨錄一宗買賣，屬低價成交。美聯吳志輝表示，該盤7期荔灣道10號高層D室，實用面積約906方呎，去年12月開價1,320萬港元，減價208萬元，以1,112萬元沽，呎價約12,274元，低市價約6%。

為求出貨，部分業主寧願損手。世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山星漣海2A座中層戶，實用面積約1,154方呎，最初都以「蝕讓價」1,900萬元放售，2月減至1,830萬元，剛售1,745萬元，呎價約15,121元。原業主持貨約4年，蝕面貶值約168萬元。

移民業主亦心急出貨。祥益林英傑指，屯門怡峰園6座低層F室套三房戶，實用面積約659方呎，原業主已經移民，減價40萬元，以700萬沽出，呎價約10,622元，低於市場價，原業主於2019年購入，帳面只賺約20萬元，扣除使費屬明賺實蝕。

部分業主不願平賣，選擇轉租。該行黃慶德稱，屯門新屯門中心1座低層B室，開價530萬元放售，一直無人承接，為免繼續丟空單位，僅以9,000元出租，呎租約19.5元，低市價逾10%。

【文豪花園劈價190萬翻拍】

加息陰霾下，本周多個業主及銀主住宅盤均減價翻拍，其中堅尼地城文豪花園高層連天台業主盤，劈價190萬元，以1,280萬元再次拍賣，較約4年前購入價低約19.5%。

環亞物業拍賣周二(5日)將推出約39項物業，上述項目為文豪花園兩個高層連天台戶，實用面積共約685方呎，天台面積約582方呎，去年曾以1,470萬元拍賣，現減價約12.9%，呎價約18,686元。該物業於2018年合共以約1,590萬元買入，現開價低約310萬元。

同場翻拍的荃灣荃德花園D座高層B室，實用面積約340方呎，屬業主及銀主盤，再減價20萬元，開價368萬元，呎價約10,824元。單位個別銀行網上估價約488萬元，拍賣價低約24.6%。另香港仔南灣御園高層A室銀主單位，減價30萬元，以1,050萬元重新推出，低網上估價約99萬元。

忠誠拍賣本周三(6日)推出約8項物業，其中大嶼山澄碧邨14座高層A室以320萬元推出，較去年開價勁減160萬元，減幅約33.3%，每方呎開價約4,900元。黃開基拍賣行同日推拍約15項物業，當中旺角利奧坊‧凱岸2座低層J室，開價538萬元，較之前減約12萬元，比4年前入貨價亦低約36萬元。