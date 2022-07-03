【下半年展望】新興市場上位　傳統列強料臨尾發力

主要經濟體息口高企，各地銀根收緊，新股市場排名「大執位」，傳統位列集資榜5強幾乎全數下滑，美國納斯達克市場位列第7、香港交易所排倒數第2，紐約證券交易所及倫敦證券交易所更跌出榜外，新興市場則乘勢上位！上海證券交易所及深圳證券交易所以集資額達328億美元(下同)及154億元，包辦首兩席，稀客杜拜、印度等市場亦飆升至第4及5位。分析認為，新興市場本地資金池強勁，撐起當地的企業發展。

今年上半年全球新股活動幾乎減半，據會計師行安永統計數據，僅錄得630宗上市，按年下降46%；合共集資954億元，按年銳減58%。當中以美洲市場跌幅最大，上市宗數按年少73%至77宗，集資額則急插95%至約50億元。

全球首十大宗新股個案，納斯達克市場僅佔一宗，為籌資11億元的私人股權投資公司德州太平洋投資集團(TPG)，位列第9。值得留意的是，4宗大型新股來自中東地區，杜拜國企杜拜水電局(DEWA)以集資60.77億元成第三大新股，4月時在杜拜金融市場掛牌。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指，歐美及香港市場較受環球資本波動影響，直言「紐交所、倫交所榜上無名是不正常」，而今年石油價格節節上升，中東市場資金充裕，帶動當地企業發展及獲投資者青睞。自2019年底沙特阿拉伯國營石油巨擘沙特阿美完成世紀最大新股集資後，愈來愈多當地國企有意在當地赴上市之路。

另有會計師提到，隨着中國發展成熟，不少投資者早在數年前物色具高增長潛力的「中國2.0」，而印度的人口數目、市場規模、經濟增長等方面，發展條件與中國極為相似，且印度近年大力支持初創企業發展，不少外資以投資印度初創公司作為踏腳石，進軍該地市場。

他提到，印度培養出多間獨角獸企業(即成立不到10年、但估值10億美元以上又未上市的科技初創公司)，並已吸引許多資金落戶。加上當地內需強勁，能支撐本土企業，慢慢成為潛在的上市目標。不過，由於印度融資成本遠比主要市場低，加上印企的國際知名度不高，導致大部分當地公司傾向在本土資本市場掛牌，撐起印度市場集資額，相信未來數年或會成為集資排行榜的常客。

蔡偉榮相信，下半年市況會轉趨正常化，始終企業赴美上市有一定需求，納斯達克市場、紐交所等排名或較現時回升。另外，納斯達克已在中東市場設立分支，從對方了解到他們有意大力推廣中東市場，將希望在中東、非洲地區拓展業務的國際公司，尤其是中資企業引進當地。

事實上，自2014年以來，中國已連續5年成為杜拜第一大貿易夥伴，2018年雙邊貿易額達到379億元。根據杜拜國際金融中心的數據，有約900億元的中非貿易及約60%的中國海外貿易，都經過杜拜的杰貝阿里港口進行。