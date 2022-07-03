一手市場3日長假期錄19宗成交

颱風吹襲下，新盤市場於3日長假期僅錄約19宗成交，按周大減近5倍。當中，周末主要的成交來自屯門青山公路項目，該盤單日售出11伙，吸金約約7,114.2萬港元。

●將軍澳日出康城凱柏峰I周四次輪賣238伙

最新加推的單位包括20個一房戶、51個兩房戶及9個三房戶，扣除最高16%折扣後，折實售價介乎643.86萬至1,300.48萬元，折實呎價17,768元至20,389元。

樓盤同日上載銷售安排，落實周四(7日)展開次輪銷售，發售238伙。信和置業執行董事田兆源表示，雖然周末假期颱風襲港，但未減凱柏峰I準買家的熱情，項目第二輪銷售速收近3,200張入票，超額認購約12.4倍。

●屯門青山公路飛揚第1期次輪暫沽約11伙

●旺角利奧坊‧壹隅一房售約634萬元