一手市場3日長假期錄19宗成交
2022年07月03日 21:27
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颱風吹襲下，新盤市場於3日長假期僅錄約19宗成交，按周大減近5倍。當中，周末主要的成交來自屯門青山公路項目，該盤單日售出11伙，吸金約約7,114.2萬港元。
●將軍澳日出康城凱柏峰I周四次輪賣238伙
最新加推的單位包括20個一房戶、51個兩房戶及9個三房戶，扣除最高16%折扣後，折實售價介乎643.86萬至1,300.48萬元，折實呎價17,768元至20,389元。
樓盤同日上載銷售安排，落實周四(7日)展開次輪銷售，發售238伙。信和置業執行董事田兆源表示，雖然周末假期颱風襲港，但未減凱柏峰I準買家的熱情，項目第二輪銷售速收近3,200張入票，超額認購約12.4倍。
●屯門青山公路飛揚第1期次輪暫沽約11伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，原定於昨日的次輪銷售，受颱風影響，順延至今日(3日)進行。該盤是日發售80伙，包括8伙特色戶以招標形式發售。據成交紀錄冊顯示，項目即日沽出11伙，共涉約7,114.2萬元。成交價介乎457萬至756.7萬元，呎價約14,907至18,053元。連同首輪銷情計，項目累售約111伙。
●旺角利奧坊‧壹隅一房售約634萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，踏入7月後接連錄得成交。最新以約634.1萬元售出第2座21樓N室，實用面積259方呎，一房間隔，呎價約24,484元。