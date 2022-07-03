馬灣珀麗灣低估價6%沽　賣555萬重返2018年

二手樓價回落，馬灣珀麗灣中層單位，累減75萬港元後，以555萬元沽出，低估價約6%，做價重返2018年價位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李偉寧透露，小西灣藍灣半島1座中層G室，實用面積約457方呎，兩房間隔，望池景及園景，以742萬元易手，呎價16,236元，新買家屬於用家。

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九龍區

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨7期荔灣道10號高層D室，實用面積約906方呎，去年12月叫價1,320萬元放售，減價208萬元，以1,112萬元沽，呎價約12,274元，低市價約6%，原業主於1985年以48萬元購入，帳面賺約1,064萬元，升值約22倍。

●中原程智聰表示，長沙灣ONE NEW YORK高層F室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以750萬元易手，呎價約16,269元，新買家為外區客，議價後即拍板入市自用。

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新界區

●美聯熊建明稱，馬灣珀麗灣25座中層H室，實用面積約490方呎，望園景，多個月前以630萬元放售，日前已降價至615萬元，外區首置客長假期間「翻睇」，議價後以555萬元入市，呎價約11,327元，重返2018年價位，低市估價約6%。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛薈1座南翼中層B室，實用面積約1,039方呎，套四房間隔，最終以1,700萬元沽出，呎價約16,362元，原業主於2011年4月以1,155萬元購入，持貨約11年帳面獲利545萬元，期內升值約47%。

●世紀21奇豐周淑萍表示，沙田第一城28座中層D室，實用面積約688方呎，三房間隔，放盤時叫價1,050萬元，放盤個半月，減價56.2萬至993.8萬元獲買家承接，減幅約5.3%，呎價約14,445元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田富豪花園翡翠閣低層H室，實用面積約560方呎，三房間隔，享河景，放盤5個月，原先叫價780萬元，減價140萬至640萬元成交，減幅約17.9%，呎價約11,429元。

●中原劉德興透露，粉嶺嘉盛苑6月錄兩宗買賣，包括B座中層3室，實用面積約603方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約650萬元，議價後以633萬元易手，呎價約10,498元，新買家為用家。

●中原王勤學表示，元朗御豪山莊1座低層F室，實用面積約687方呎，套三房間隔，開價710萬元，吸引換樓客承接，議價後以687萬元成交，呎價約10,000元，減價幅度約3%，原業主於2018年2月以624.8萬元購入，持貨約4年多帳面賺62.2萬元。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天盛苑D座低層16室，實用面積約646方呎，三房間隔，原業主有議價空間，累減近20萬元，未補價第二市場以471.8萬元成交，呎價約7,303元，新買家為區內綠表客。

●祥益黃文樂稱，屯門海麗花園1座低層C室，實用面積約428方呎，兩房間隔，雖然業主未有提供議價空間，區內首置客仍決定以485萬元購入作自住之用，呎價約11,332元。

●美聯李廣順指，荃灣荃景花園4座中高層D室，實用面積約362方呎，兩房間隔，屬首置人士於屋苑睇樓多時，輕微議價2%後，以497.5萬元成交，呎價約13,743元。