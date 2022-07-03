【下半年展望】普京續打能源戰　油價隨時癲見380

由俄羅斯總統普京發動的能源戰，與西方國家拳來腳往，下半年勢必更激。投資銀行摩根大通警告，以歐美為首的七大工業國集團(G7)將實施的石油新制裁計劃，恐惹來俄羅斯以減產來報復，全球油價可能會飆至每桶380美元，即較上周五(1日)收市價約111美元飆2.4倍，令世界大部分地區要承受恐怖後果。

據悉，G7正敲定的新機制是一旦俄油升至某高位的時候，將對部分俄油的船運保險和融資作出限制，一來是為了向因油價上升而得益的俄方施壓，二來也為斷俄財路，以減少俄羅斯侵略烏克蘭提供可用資金，也冀減少高油價傳導至低收入國家，後者目前正承受高糧價和高能源價雙重痛苦。

然而摩通警告，歐美新制裁招數或招來俄國報復，憑着莫斯科政府強勁的財政預算，俄國可在不太傷害自身經濟的前提下，減產多達每日500萬桶，為其他大部分地區帶來攬炒惡果。原因是俄羅斯明顯地可以不理會G7的新遊戲規則，且新制裁機制要行之有效的話，G7必須取得主要石油供應國支持，但別忘記俄國也位列在石油輸出國組織及盟國(OPEC+)之中。俄國顯然在本輪石油戰中佔優。

據該行測算，若俄油每日供應減少300萬桶，將令布蘭特期油升至190美元，最壞情況下，俄國減產500萬桶或意味油價將飆至380美元。

事實上，儘管原油市場6月高位回吐，不少基金趁勢削減相關期貨倉底，令油價全月跌約6%，但7月卻迎來新一波看漲潮，主因是供應預期緊張，上周五紐約期油和布蘭特期油皆升逾2%，分別報108.46和111.48美元。

供應不穩首先是來自OPEC+雖承諾增加供應，但往績顯示難以達標，加上市場對石油需求正在上升，偏偏工潮卻在這時殺入，據報法國煉油廠Fos因罷工而停運，挪威石油出口近期亦備受罷工影響，令市場擔心供應下降。另方面，國際制裁不止，歐盟仍計劃在年底前禁運俄油；美、英、加拿大、日本更會禁止入口俄國黃金，法國則對上述行動表示支持。早前德國已警告，普京或最快7月斷供天然氣報復。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，下半年石油、天然氣，以及一眾資源價格走勢會否逆轉，關鍵在於美國及環球經濟是否衰退，以及俄烏兩國是否停戰兩大因素。盧對金價下半年走勢有保留，因或會出現地緣政治風險降溫、通脹見頂，以及美元在聯儲局堅持大幅加息下走強，均會拖累金價，故建議想買金保值的市民應繼續觀望，不排除金價下試1,780美元，甚至回落至去年低位1,676美元。