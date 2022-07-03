【下半年展望】40個新盤蓄勢待發　涉逾1.78萬伙

受疫情影響，新盤市場上半年交投減少，下半年各發展商將全力推盤追落後，預計最少40個項目有機會推出，涉及逾1.78萬伙。至於趕及上半年尾班車推售的將軍澳日出康城凱柏峰I，周日(3日)再度加推80伙，部署本周四(7日)次輪賣238伙。

若扣除最高16%折扣，新一批單位折實售價介乎643.86萬至1,300.48萬元，呎價約17,768至20,389元。入場單位為1B座10樓E室，實用面積337方呎，一房間隔，折實呎價約19,106元。

項目周日同步上載銷售安排，落實次輪銷售發售日期。信置執行董事田兆源表示，該盤截至昨晚已接獲約3,200張入票。按次輪銷售單位計，超額認購逾12倍。

另該集團擬於第3季推出的項目均集中於新界區，包括天水圍Wetland Seasons Bay第3期及大埔白石角Silicon Hill第2A期，兩盤分別提供384伙及607伙。