【下半年展望】40個新盤蓄勢待發 涉逾1.78萬伙
2022年07月03日 22:33
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受疫情影響，新盤市場上半年交投減少，下半年各發展商將全力推盤追落後，預計最少40個項目有機會推出，涉及逾1.78萬伙。至於趕及上半年尾班車推售的將軍澳日出康城凱柏峰I，周日(3日)再度加推80伙，部署本周四(7日)次輪賣238伙。
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的凱柏峰I，周日公布第5號價單，折實平均呎價約18,838港元，包括20個一房戶、51個兩房戶及9個三房戶。發展商表示，新一批單位輕微提價約0.5%，主要反映樓層及景觀等因素。
若扣除最高16%折扣，新一批單位折實售價介乎643.86萬至1,300.48萬元，呎價約17,768至20,389元。入場單位為1B座10樓E室，實用面積337方呎，一房間隔，折實呎價約19,106元。
項目周日同步上載銷售安排，落實次輪銷售發售日期。信置執行董事田兆源表示，該盤截至昨晚已接獲約3,200張入票。按次輪銷售單位計，超額認購逾12倍。
踏入下半年，發展商亦磨拳擦掌部署推盤，啟德區仍是新盤集中地。據統計，該區有約8個項目，共約5,132伙有機會於下半年分段推出，佔整體約29%。包括會德豐地產、新世界發展(00017)等合作發展的啟德承豐道23號，分兩期入紙申請預售，分別提供648伙及571伙。
新鴻基地產(00016)有至少7個項目可望於下半年登場，並以屯門兆康NOVO LAND第1A期打頭陣。該盤提供824伙。樓盤近日已頻頻作軟銷，預計短期內可獲批預售，並隨即推售。
另該集團擬於第3季推出的項目均集中於新界區，包括天水圍Wetland Seasons Bay第3期及大埔白石角Silicon Hill第2A期，兩盤分別提供384伙及607伙。
受颱風吹襲影響，剛過去3日長假期新盤市場約19宗成交，周末兩日則錄約14宗成交，主要來自長實集團(01113)及新地合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期。該盤原定於上周六(2日)展開次輪銷售，惟特別天氣情況下順延至周日進行。該盤周日沽出11伙，成交價介乎457萬至756.7萬元，呎價約14,907至18,053元。連同首輪銷情計，項目累售約111伙。
至於恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，踏入7月後接連錄得成交。周日售出第2座21樓N室，實用面積259方呎，一房間隔，成交價約634.1萬元，呎價約24,484元。