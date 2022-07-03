通脹猛獸！英10月再加電費　料1200萬家庭淪燃料貧窮戶

全球皆飽受疫情伴隨而來的通脹之苦，這場危機更在俄羅斯入侵烏克蘭後惡化！英國市民生活開支負擔持續飆升，英能源監管機構Ofgem在今年4月把當地住宅用戶能源帳單上限上調54%之後，最新宣布10月份將再增40%。

該監管機構行政總裁Jonathan Brearley推算，多達1,200萬戶的英國家庭將淪為「燃料貧窮戶」，亦即是家庭超過一成收入須用於支付能源費用。該機構早前計劃把調整能源價格上限的頻率，由半年一次，加快到3個月一次，以降低供應商進一步倒閉的風險，據報當地已有20多家能源供應商因為批發成本激增而破產，但提升調整頻率後，能源供應商可以更快地將成本轉嫁給客戶。

保住企業卻令家庭受苦，當地最大能源供應商Centrica Plc表示，其720萬客戶中已有一成拖欠付款。Brearley警告，倘若俄羅斯決定中斷供應天然氣，英家庭全年帳單價格恐怕超過2,800英鎊(約2.65萬港元)，意味帳單拖欠恐怕陸續有來。

同樣受通脹升溫困擾的加拿大，企業的破產申請數量創下31年來的最大增幅，根據當地破產和重組專業人員協會(CAIRP)數據，今年首季有關破產申請按年激增33.8%至807家；按季亦升約一成。該協會警告，在通脹升溫及疫情相關的政府救助措施退出後，情況可能進一步惡化，因為許多企業仍處於恢復階段，但供應鏈中斷及燃料等所有成本持續上漲，讓這些企業承受更大壓力。

返回亞洲，日圓匯價貶值至約24年低位，令企業叫苦連天。據信貸評級機構帝國Databank數字，今年5月日本破產公司數字按年升12.1%至517間，主要為中小企，也是一年以來再錄按年升幅。該機構指，不少中小企靠政府的疫情資助措施吊命，由於圓匯弱，使得進口物料和能源價格上升，難以繼續經營。