友邦攻年輕一族　數碼媒體投放增逾15%

中港兩地一直未能通關，本地業務成為保險公司主要增長引擎。友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭接受本報訪問時表示，青年界別(18至29歲)的發展潛力為友邦所有客戶界別中最高，2019年青年客戶平均保費較2014年高出逾50%。長遠而言，冀透過開拓年輕市場和聚焦高淨值客戶，進一步加強本地市場增長動力。

她認為，年輕市場的保障和儲蓄需求龐大，惟年輕人對理財和保障有其獨特看法，再加上剛投身社會的年輕人保險預算或有限，故對比起「硬銷」，在制訂年輕市場策略時，更重要的是了解他們的生活習慣和價值觀。友邦冀透過加強「科技化、數碼化和數據分析化 (TDA)」進程，以及推出符合年輕人喜好的市場推廣和活動等，拉近與年輕界別的距離。

友邦香港及澳門市場及業務策劃總監蔡明雄透露，為迎合年輕世代「機不離手」的特點，過去3年友邦電子媒體推廣預算超過整體預算六成，而今年對年輕市場的數碼媒體投放亦按年增長逾15%。

此外，友邦調查顯示，65%年輕人有意創業，惟欠缺資金、平台和人脈。友邦香港推出青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」，設立表現創作、設計、飲食、環保和創科5大組別，合共提供150萬元啟動資金。蔡氏透露，項目反應熱烈，目前表現創作組別最受參賽者歡迎，未來半年計劃就有關項目推出一系列線上線下公眾參與活動，加強與年輕人互動交流。