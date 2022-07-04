東方日報B1：下半年恐金融劇震

今年上半年環球遇上俄烏戰事和內地封城防疫措施致使經濟放緩，多地央行因美國聯儲局去年錯判通脹而被迫跟隨加息，令下半年衰退風險大增，無論是股、匯、能源、集資市場及樓市皆隨時大波動。投資者留意歐美動態的同時，也要加關注內地經濟去向和日圓匯價走勢，作出前瞻性部署。

【美衰退迫眉睫 標指勢再冧13%】

通脹及衰退風險與美國聯儲局貨幣政策息息相關。聯儲局去年錯判通脹導致當局於今年上半年貨幣政策報告中認錯，表明早就應該加息。專家直言，鑑於聯儲局無力解決困局，經濟衰退迫在眉睫，美股仍有較大下跌空間，標指本季恐跌至3,300點，即最少再跌13.7%。

聯儲局於上述報告提到5項「貨幣政策法則」，透過不同的公式估算合理的政策利率水平。在5項公式當中，有4項顯示聯邦基金利率應該在首季達到7厘，餘下的一項公式顯示為3.5厘，皆遠超目前的1.5至1.75厘。換言之，上半年利率調整步伐明顯「加唔足」，意味政策失誤成事實，下半年恐大幅追加。

信安資金管理(亞洲)投資策略部主管陳曉蓉警告，受高通脹與加息影響，美國經濟下半年或放緩至低於長期趨勢水平；隨着收水效應在6至24個月後顯現，明年下半年起經濟衰退風險或顯著上升，與經濟相關度較高的10年期國債息或在今季見頂回落，年底時跌至2.8厘附近，並且恐再現債息「倒掛」的衰退信號，即短期債息高過長期債息。

摩根大通最新已下調了美國次季經濟增長預測至按年僅升1%，今季也料按年只增1%，主因是一系列經濟數據偏弱，尤其消費支出放緩，直言美國極度接近衰退。亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow預測模型更顯示，次季恐縮2.1%，加上首季已跌1.6%，符合經濟衰退定義。

富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光稱，美國經濟已處滯脹，聯儲局無計可施，由於當局選擇大手加息抗通脹，考慮到首季經濟已倒退1.6%，次季料可能近零增長，甚至步入衰退，直言︰「央行並非無所不能」。他解釋，目前利率期貨顯示，市場料明年首季利率為3.25厘，比聯儲局「點陣圖」預測的今年底3.4厘還要低，某程度是市場對衰退的警覺。他預測明年下半年開始聯儲局或會減息，令10年期國債息回落至2.5厘水平，坦言股市尚未完全反映企業盈利下跌的風險，故今季標指恐跌至3,300點，長遠或低見3,000點水平。

臻享顧問董事總經理王良享亦稱，市場傾向調低美企今年底每股盈利預測，道指或再跌多5%，由於美股7月開局彈力差，料待聯儲局7月議息會議後才有方向。

除美國外，歐洲經濟風險亦相當高。信安資管稱，歐洲央行面對通脹壓力，或會在7月起每次會議都加息，負利率時代於9月結束。一旦俄烏衝突持續，對歐元區經濟的負面衝擊可能超過1.5個百分點，「區內出現滯脹的風險迅速上升，經濟年底前衰退並非不可能」。

王良享則較樂觀，認為能源危機雖對歐洲造成通脹壓力，但觀乎意大利銀行持有國債的比率已由2015年15%，跌至現時6.6%；就算意大利10年期國債息躍升至4厘，甚至6至7厘，當局亦已重新啟動緊急買債計劃，加上有希臘經驗，歐債危機難重演。

【貿易逆全球化 美匯料跌穿100】

受美國加息潮影響，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數年初以來累升9.53%，至105.12的20年高位附近。不過，隨着經濟風險不斷上升，美匯強勢恐無以為繼。更重要是，紐約聯儲銀行報告指，在逆全球化的大趨勢下，供應鏈的「碎片化及本地化」將打擊美元於全球貿易中的主導地位。

雖然從全球範圍來看，由美元主導的全球貨幣體系似乎短期內不會有變化。然而，隨着美國把金融當成武器，針對俄羅斯等對立陣營施加金融制裁，加上中美摩擦不斷，都令全球金融及貨幣體系脫鈎的風險急增。紐約聯儲銀行研究員Mary Amiti等人在一份報告中指出，美元的主導地位或在逆全球化的趨勢下遭到削弱。

報告指出，隨着各國生產鏈趨向本地化，區域貿易更密集，跨區貿易的壁壘增加，將放大雙邊匯率變化對貿易成本的影響。同時，若中國採用自由浮動匯率，並鼓勵出口商以人民幣定價，也會改變全球貿易環境，繼而挑戰美元的地位。

雖然目前美元匯價仍強勢，但未必會持續，富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光認為，目前市場受聯儲局加息預期推動，兩年期以下的國債孳息率高企，與其他貨幣的息差為美匯指數提供短線支持。不過，隨着美國經濟步入衰退的迹象更加明顯，正如過去的經濟與貨幣政策周期，減息的預期將重新反映在債市，故美匯指數第四季或重返100以下。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培則認為，由於歐元佔美匯指數比率高達57%，而歐盟因面對糧食及能源危機，6月通脹又按年高企在8.6%，在兩難下貨幣政策明顯被比下去，下半年兌美元恐下試一算。當歐元跌，美元將向上，所以美匯指數今季有望上試108。

與歐洲一海之隔的英鎊亦不被看好，溫氏認為將在1.2算水平上落。他解釋，該國已是七大工業國集團(G7)物價上升最凌厲的國家，5月通脹高達9.1%，而隨着當地10月再次上調電費和煤氣費，預期通脹會升至11%，反映現時1.25厘的息口仍偏低。更甚的是蘇格蘭亦正醞釀第二次「脫英公投」，倘若成功將為英國帶來前所未有的衝擊。

新西蘭及澳洲去年底和今年加息，溫氏指，兩地既有加息條件亦坐言起行上調利率，加上新西蘭現時息率僅兩厘，較市場估計今年底4厘仍差一截，故具吸引力。再者，俄烏戰事沒完沒了，帶動糧食及商品仍是全世界昂貴的交易貨品，料有利商品貨幣，澳元兌68美仙將見支持，阻力位在73美仙。

人民幣方面，他指早前兌每美元下試6.8算低位，主要是受美國加息及上海疫情影響，後市則視乎日圓匯價，不排除圓匯下跌再度拖累人民幣兌每美元低見6.8水平，甚至7算；不過亦有可能是亂世下資金泊入人民幣避險，帶動人民幣走強。

【俄國隨時減產 油價或闖380關】

由俄羅斯總統普京發動的能源戰，與西方國家拳來腳往，下半年勢必更激。投資銀行摩根大通警告，以歐美為首的G7將實施的石油新制裁計劃，恐怕會惹來俄羅斯以減產來報復，全球油價可能會飆至每桶380美元，即較上周五收市價約111美元飆2.4倍，令世界大部分地區要承受恐怖後果。

據悉，G7正敲定的新機制是一旦俄油升至某高位的時候，將對部分俄油的船運保險和融資作出限制，一來是為了向因油價上升而得益的俄方施壓，二來是為斷俄財路，以減少俄羅斯侵略烏克蘭提供可用資金，也冀減少高油價傳導至低收入國家，後者目前正承受高糧價和高能源價雙重痛苦。

然而，摩通警告，歐美新制裁招數或招來俄國報復，憑着莫斯科政府強勁的財政預算，俄國可在不太傷害自身經濟的前提下，減產多達每日500萬桶，為其他大部分地區帶來攬炒惡果。原因是俄羅斯明顯地可以不理會G7的新遊戲規則，且新制裁機制要行之有效的話，G7必須取得主要石油供應國支持，但別忘記俄國也位列在石油輸出國組織及盟國（OPEC+）之中。故俄國顯然在本輪石油戰中佔優。

據該行測算，若俄油每日供應減少300萬桶，將令布蘭特期油升至190美元，在最壞的情況之下，俄國減產500萬桶或意味油價將飆至380美元。

事實上，儘管原油市場6月高位回吐，不少基金趁勢削減相關期貨倉底，令油價全月跌約6%，但7月卻迎來新一波看漲潮，主因是供應預期緊張，上周五紐約期油和布蘭特期油皆升逾2%，分別報108.46美元和111.48美元。

供應不穩首先是來自OPEC+雖承諾增加供應，但往績顯示難以達標，加上市場對石油需求正在上升，偏偏工潮卻在這時殺入，據報法國煉油廠Fos因罷工而停運，挪威石油出口近期亦備受罷工影響，令市場擔心供應下降。另方面，國際制裁不止，歐盟仍計劃在年底前禁運俄油；美、英、加拿大、日本更會禁止入口俄國黃金，法國則對上述行動表示支持。早前德國已警告，普京或最快7月斷供天然氣報復。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，下半年石油、天然氣，以及一眾資源價格走勢會否逆轉，關鍵在於美國及環球經濟是否衰退，以及俄烏兩國是否停戰兩大因素。盧對金價下半年走勢有保留，因或會出現地緣政治風險降溫、通脹見頂，以及美元在聯儲局堅持大幅加息下走強，均拖累金價，故想買金保值的市民應續觀望，不排除金價下試每安士1,780美元，甚至回落至去年低位1,676美元。