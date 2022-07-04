道指期貨跌過百點　油價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.76；港匯見7.8468；離岸人民幣(CNH)報6.6996；美元兌日圓處134.96；歐元報1.044，英鎊報1.2109。金價微升至1,810.2美元。布油跌至111美元，紐油弱見108美元。比特幣微升0.3%企1.92萬美元。道指期貨跌153點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水32點。

●【下半年展望】

-全球貿易版圖料執位，美元難強。

-衰退近在眼前，美股勢再跌。

-普京一招全球即攬炒？日圓恐引爆亞洲？

-倘美撤對華關稅，有助內地經濟增速。

-財策主導！人行表明增強信貸撐企業。

●聯儲官員再放鷹，支持7月加息0.75厘。

●理想汽車6月交付量創今年單月最多；蔚來交付量按年增長6成。

●中國防疫政策打亂供應鏈，Tesla次季交貨量跌近18%。

●阿根廷經濟部長跳船，債務談判勢陷窘境。

●通脹殺到！歐洲最大廉航CEO警告機票將漲價5成。

●日本央行6月份買債規模創歷史新高。

●道指於上周五(7月1日)收報31,097點，升321點或1.05%；標指收報3,825點，升39點或1.06%；納指收報11,127點，升99點或0.9%。

●Meta在其加密貨幣測試項目Novi的網站上表示，Novi將於9月1日停止服務，Novi應用程序和WhatsApp上的Novi都將不再可用，而此前Novi使用Meta自家研發的加密貨幣數碼錢包提供轉帳服務。

●港股ADR指數於上周五全日偏軟，按比例計算，收報21,835點，跌23點。

●摩通指若俄實施報復性減產，油價或飆至380美元。

●紐約8月上周五期油收報每桶108.43美元，升2.67美元或2.52%；布蘭特8月期油收報每桶111.63美元，升2.6美元或2.38%。

●紐約8月上周五期金收報每安士1,801.5美元，跌5.8美元或0.32%。

●歐股上周五升跌不一，其中英國富時100指數收報7,168點，跌少於1點；法國CAC指數收報5,931點，升8點或0.14%；德國DAX指數收報12,813點，升29點或0.23%。

●外媒報道，歐盟委員會、歐洲議會成員、歐盟成員國周四(6月30日)圍繞市場監管改革達成共識，根據加密數碼資產市場(MiCA)這一最新法律，歐盟第一次嘗試針對歐盟境內的數碼資產創造一個綜合性的監管框架。