融創中國接獲聯交所復牌指引　正制定債務解決方案

聯交所指出，公司須滿足復牌指引、對導致其暫停買賣的事項作出補救及全面遵守上市規則以令聯交所信納，方可獲准恢復其證券買賣。就此而言，公司負有主要責任制定復牌計劃。聯交所進一步指出，倘公司的情況發生變化，其可能修訂或補充復牌指引。

公司指，聯交所可將已連續暫停買賣18個月的證券除牌。就公司而言，18個月期限將於2023年9月30日屆滿。公司正採取適當措施以符合復牌指引及相關上市規則，並將適時刊發進一步公告，讓公眾知悉最新進展。

關於債務解決方案，公司指正積極制定有利於所有利益相關方的債務解決方案，並已委任財務顧問及法律顧問以協助評估集團的資本結構及流動性狀況。公司及財務顧問一直與相關債權人保持積極溝通，以期在切實可行的情況下儘快就債務解決方案達成共識，目前相關工作正在有序推進。公司將根據上市規則及適用法律的規定適時作出進一步公告。