人行與金管局簽署常備互換協議　並擴大規模

中國人民銀行指，「互換通」將在內地金融市場對外開放的整體規劃與部署下持續推進。目前，人行將會同香港金融管理局及證監會等部門共同制定制度辦法，加強監管合作和信息共享，指導相關金融市場基礎設施做好規則、業務、技術等方面的準備工作，加強市場溝通培育，引導市場成員做好交易前準備工作，在6個月之後項目上線。

經國務院批准，近日人行與香港金管局簽署常備互換協議，將雙方自2009年起建立的貨幣互換安排升級為常備互換安排，協議長期有效，互換規模由原來的5,000億元人民幣/5,900億元港幣，擴大到8,000億元人民幣/9,400億元港幣，以進一步深化內地與香港金融合作，更好支持香港國際金融中心建設，推動香港離岸人民幣市場穩健發展。

人行、香港證監會及金管局聯合公告，「互換通」指境內外投資者通過香港與內地基礎設施機構連接，參與兩個金融衍生品市場的機制安排；自公告發布之日起6個月後，「互換通」正式啟動。未來將適時研究擴展至「南向通」，即境內投資者經由兩地基礎設施機構之間的互聯互通機制安排，參與香港金融衍生品市場。