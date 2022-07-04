李偉傑：憧憬納入港股通　金融壹賬通可留意

回港上市可吸引更多香港以及亞洲區投資者關注，而中概股回歸本港上市使用雙重主要上市身份有較佳優勢，相關公司若合乎資格可被納入港股通名單，滬港通北向南交易推動力絕對不容置疑，預期在流動性增加下，亦有助提升估值，而北水掃貨往往偏好熟悉企業，平安旗下的金融壹賬通備受青睞。今次以雙重主要上市回歸本港，亦不涉及任何其他證券的公開發售，換言之不會籌集新款項，反映公司現金充裕，除了吸引不同資金投放外，同時更能保障股東利益。

金融壹賬通是金融機構的商業科技雲服務提供商，運用人工智能、大數據分析、區塊鏈技術等科技，為金融機構提供「技術+業務」的解決方案。截至去年底，公司的AI技術獲得55個國家獎項，以及在中國和全球範圍內提交1,533項AI相關專利申請。

截至去年9月底，公司的客戶群包括中國100%的國有及股份制銀行、98%的城市商業銀行、63%的財產險公司及49%的人身險公司。金融壹賬通伽馬金融雲符合中國金融服務行業最高等級安全標準及符合中國央行中國人民銀行發布的500多項建設標準，也得到國際認可。其已獲得全球權威機構十多項安全認證，並在全球獲得多個獎項，包括2020年IDC真實價值獎。

早前「中國上市公司協會資訊與數字化專委會」正式成立，該委員會的成立順應數字經濟發展潮流，契合當前上市公司數字化轉型的迫切需要，表示推動上市公司數字化轉型，為內地經濟行穩致遠發展注入新動能新活力。而金融壹賬通一向以技術見長，理應不受政策影響，估值有望修復。可預見的是，未來國內上市公司和金融機構對金融科技的需求將會更加逼切，有利公司擴大客源。

美股上周五(7月1日)反彈，中概股升1.3%，重上8,000關，收報8,055點，近期港股科指在4,800點見支持，考慮內地亦繼續加強財政政策穩定經濟，在明確及清晰的監管反而對互聯網行業帶來長遠正面效益，可消除不明朗因素，預料長倉基金未來持股比重會逐步提升，本季港股走勢可望看好，今天回歸本港上市的中概股金融壹賬通值得留意，預料第三季恒生科技股指數亦有望重上5,500點水平。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)