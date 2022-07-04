歐冠昇：「ETF通」鞏固香港超級連繫人及亞洲市場地位
2022年07月04日 10:43
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歐冠昇
交易所買賣基金(ETF)互聯互通周一(4日)起開通，香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇(Nicholas Aguzin)表示，這標誌着港交所加強市場活力、多元化和吸引力的最新進展，將進一步鞏固香港作為中國與世界之間的「超級連繫人」的地位，並鞏固香港作為亞洲ETF市場的地位。連結中港兩地股市的港股通自2014年開通，已有超過1.6萬億元人民幣經「北向通」淨流入內地股市，及有逾2.3萬億港元「北水」南下。
他提到，ETF通為國際投資者提供的投資內地ETF市場的機會，同時讓內地投資者透過具成本效益、透明、靈活的投資工具實現其多元化資產配置。ETF是香港市場增長最快的部分之一，在港上市ETF的資產管理規模超過4,300億港元，創紀錄；日均成交額逾110億港元，佔香港現貨市場成交額8%。2021年有33隻新的ETF產品上市，並吸引800億港元新資金流入。
他指，全球正經歷由中國經濟發展主要推動的「金融大發展」進程，中國家庭資產快速增長，愈來愈多家庭將財富重新分配予資本市場，預期未來十年，中國在岸市場規模將增長至超過100萬億美元，並帶來大量資金流入和流出中國內地。