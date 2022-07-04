歐冠昇：「ETF通」鞏固香港超級連繫人及亞洲市場地位

他提到，ETF通為國際投資者提供的投資內地ETF市場的機會，同時讓內地投資者透過具成本效益、透明、靈活的投資工具實現其多元化資產配置。ETF是香港市場增長最快的部分之一，在港上市ETF的資產管理規模超過4,300億港元，創紀錄；日均成交額逾110億港元，佔香港現貨市場成交額8%。2021年有33隻新的ETF產品上市，並吸引800億港元新資金流入。

他指，全球正經歷由中國經濟發展主要推動的「金融大發展」進程，中國家庭資產快速增長，愈來愈多家庭將財富重新分配予資本市場，預期未來十年，中國在岸市場規模將增長至超過100萬億美元，並帶來大量資金流入和流出中國內地。