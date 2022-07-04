歐達禮：「互換通」讓國際投資者更廣泛參與內地債市

中港金融衍生品市場互聯互通「互換通」將於6個月後正式啟動，即最快明年起實施，目前有待獲得監管批准，實施細節及正式啟動日期將適時公布。初期先開通「北向通」，讓香港及境外投資者，參與內地銀行間金融衍生產品市場，「南向通」將適時開展研究。

香港證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，憑藉滬深港通的成功，內地與香港之間的市場互聯互通已逐步擴展至其他渠道。市場聯通透過互換通延展至場外衍生工具，將是新的里程碑，讓國際投資者能夠更廣泛地參與龐大的內地債券市場。

香港交易所行政總裁歐冠昇表示，「互換通」是加強內地與國際市場互聯互通的又一重要里程碑。如同滬深港通和債券通改變了內地與香港股票和固定收益市場的基因一樣，互換通也將改變銀行間衍生產品市場的面貌。

他指，互換通將方便國際投資者管理中國相關投資，推動中國資本市場的進一步發展。港交所致力於連接中國與世界，很高興能夠在這個項目裏發揮重要作用，有關項目有助鞏固香港作為國際金融中心的地位，期望繼續與所有合作夥伴一起努力，不斷拓展和提升互聯互通機制。

金管局總裁余偉文表示，樂見兩地金融合作擴展到衍生品領域。「互換通」將與債券通產生良好的協同效應，方便持有內地債券的國際投資者管理利率風險。「互換通」將進一步提升內地金融市場對外開放的深度及廣度，也會為香港金融機構創造更大機遇，提升香港作為國際風險管理中心的地位。