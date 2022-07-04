【高盛推介】銀行股落後大市　資金吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：銀行股今(4日)早受壓，跌幅較大市深。滙豐控股曾低見50.2元的兩周低位，最新報50.75元，跌約1.7%，目前為連續第3日下跌。滙豐公布，上周四(6月30日)及上周五(7月1日)於倫敦及香港市場共回購480萬股，涉資約2.47億元。

中銀香港今早同樣受壓，最低見29.55元的過去3周低位。恒生銀行上周四升約0.3%，今早亦下跌，最低見134.1元，與1年低位不足3%距離。

觀察個股輪證資金流向，上周三(6月29日)及上周四共錄得約90萬元資金流入滙豐好倉，並見上周四流入牛證的資金較集中在48元及46元收回區域的產品。上周三及上周四120萬元資金流入淡倉，並見上周四流入熊證的資金集中在55元收回區域的近熊。

中銀方面，上周二(6月28日)及上周三共錄得約250萬元資金流入好倉。

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