【高盛推介】銀行股落後大市 資金吸納好倉
2022年07月04日 11:00
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：銀行股今(4日)早受壓，跌幅較大市深。滙豐控股曾低見50.2元的兩周低位，最新報50.75元，跌約1.7%，目前為連續第3日下跌。滙豐公布，上周四(6月30日)及上周五(7月1日)於倫敦及香港市場共回購480萬股，涉資約2.47億元。
中銀香港今早同樣受壓，最低見29.55元的過去3周低位。恒生銀行上周四升約0.3%，今早亦下跌，最低見134.1元，與1年低位不足3%距離。
觀察個股輪證資金流向，上周三(6月29日)及上周四共錄得約90萬元資金流入滙豐好倉，並見上周四流入牛證的資金較集中在48元及46元收回區域的產品。上周三及上周四120萬元資金流入淡倉，並見上周四流入熊證的資金集中在55元收回區域的近熊。
中銀方面，上周二(6月28日)及上周三共錄得約250萬元資金流入好倉。
投資者如看好滙控，認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值滙豐購(29035)。貼價選擇可留意滙豐購(15895)。高對沖值選擇可留意滙豐購(18476)。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市滙豐牛(57131)，遠牛選擇可留意滙豐牛(51121)，與現價有約3及5元收回距離。
滙豐購(29035)，行使價60元，2022年10月25日到期，實際槓桿14.4倍，高槓桿、低面值。
滙豐購(15895)，行使價58元，2022年10月26日到期，實際槓桿13.3倍，貼價。
滙豐購(18476)，行使價54.9元，2022年10月26日到期，實際槓桿11.6倍，高對沖值。
滙豐牛(57131)，收回價48元，行使價47元，換股比率100，實際槓桿12.8倍，新上市貼牛。
滙豐牛(51121)，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿9.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡滙控，可留意屬貼熊的滙豐熊(55541)，與現價有約4元收回距離。
滙豐熊(55541)，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿9.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
中銀購(13621)，行使價32元，2022年09月29日到期，實際槓桿12.1倍，高槓桿。
恒生購(13436)，行使價165元，2022年11月24日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿、低面值。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。