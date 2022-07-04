陳偉明：港股第3季仍能繼續跑贏歐美股市

展望第3季，美國加息會繼續拖累美股表現，從而限制港股升幅，但受惠於內地資金持續流入，港股仍能繼續跑贏歐美股市。在高通脹下，美國迫於無奈地選擇收水加息，經濟衰退風險逐漸上升。相反，內地並沒有高通脹問題，並在疫情後積極推出穩經濟措施，是中港股市比美股強的原因。策略部署上，最簡單的做法是耐心等待港股受美股拖累下插時，趁低吸納心儀股票，因港股估值相對偏低，在政策憧憬下，下跌幅度相當有限。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明