陳偉明：港股第3季仍能繼續跑贏歐美股市
2022年07月04日 11:51
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內地放寬入境限制，加上憧憬七一中央送大禮，港股上周初升高見22,449點，惟騰訊(00700)南非大股東Naspers公布無上限有序地出售手上的騰訊持股，加上海外沽空機構Grizzly Research狙擊中國電動車企業蔚來(09866)，市場氣氛隨即轉淡，且失守22,000關，今(4日)早市曾低見21,458點，下跌401點。
展望第3季，美國加息會繼續拖累美股表現，從而限制港股升幅，但受惠於內地資金持續流入，港股仍能繼續跑贏歐美股市。在高通脹下，美國迫於無奈地選擇收水加息，經濟衰退風險逐漸上升。相反，內地並沒有高通脹問題，並在疫情後積極推出穩經濟措施，是中港股市比美股強的原因。策略部署上，最簡單的做法是耐心等待港股受美股拖累下插時，趁低吸納心儀股票，因港股估值相對偏低，在政策憧憬下，下跌幅度相當有限。
技術上，預期港股在未正式向上突破22,500關前，大約在20,700至22,500點區間上落。 滙豐控股(00005)受惠於英、美進入加息周期，策略上傾向等待期指回吐至21,000點以下 Short Put下月等價滙豐，如期指回吐至20,600點以下，預期港股短期反彈在即，可考慮相對進取地Short Put下月等價科技板塊。
耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明